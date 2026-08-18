تعزيز دور الابتكار في خدمة ودعم المزارعين.. ورشة عمل تنظمها الزراعة

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل استطلاعية من خلال مشروع AgriTech4Egypt، للاستماع إلى المزارعين ورصد أبرز التحديات التي تواجههم على أرض الواقع، بما يسهم في توجيه جهود البحث العلمي والابتكار نحو تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع الزراعي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ، إلى جانب عدد من المهندسين الزراعيين ومديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات الثلاث، وذلك في إطار تعزيز الحوار المباشر بين المزارعين والباحثين والجهات التنفيذية والإرشادية، والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للقطاع الزراعي من واقع الممارسة اليومية.

واستهدفت الورشة رصد المشكلات والتحديات التي تواجه المزارعين خلال مختلف مراحل العملية الزراعية، والاستماع إلى رؤيتهم بشأن الأولويات التي تتطلب تدخلًا تكنولوجيًا وابتكاريًا، بما يساعد على تحويل هذه التحديات إلى فرص لتطوير حلول جديدة من خلال مشروع AgriTech4Egypt.

ويأتي المشروع في إطار دعم العلماء والمبتكرين ورواد الأعمال لتطوير واختبار ونشر حلول التكنولوجيا الزراعية في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وتعزيز استدامته، وزيادة قدرته على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب دعم توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز دخل المزارعين.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة تضم CGIAR وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز البحوث الزراعية، بهدف تسريع منظومة الابتكار الزراعي وربط الحلول التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للمزارعين، مع دعم الشركات الزراعية الناشئة وحاضنات الأعمال وتحفيز تحويل الأفكار والابتكارات إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج، أن المزارع هو نقطة البداية، وأن الاستماع إلى المزارعين والتواصل المباشر معهم يمثلان عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى حلول ناجحة ومستدامة، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم من أكثر الفئات ارتباطًا بالتحديات اليومية للعملية الزراعية.

وأوضح أن الحلول الناجحة تبدأ من فهم المشكلة من الميدان والاستماع إلى أصحابها، مشددًا على ضرورة أن ينطلق البحث العلمي والابتكار من الاحتياجات الحقيقية للمزارع، وأن تكون الحلول المطورة قابلة للتطبيق وتحقق أثرًا ملموسًا في زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل والحفاظ على الموارد الزراعية.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش الاستطلاعية التي سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات والمناطق الزراعية، بهدف توسيع نطاق المشاركة والاستماع إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، بما يعكس تنوع التحديات والاحتياجات وفقًا للظروف الزراعية والبيئية والاقتصادية لكل منطقة.

وأضاف أن مخرجات هذه اللقاءات ستسهم في بناء قاعدة أكثر دقة لاحتياجات القطاع الزراعي وتحدياته، بما يساعد الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال على تطوير حلول تكنولوجية تتوافق بصورة أكبر مع الواقع المصري، وتعزز فرص انتقال الابتكارات من مرحلة الأفكار إلى تطبيقات عملية يستفيد منها المزارعون مباشرة.

وتعكس الورشة توجهًا متزايدًا نحو بناء شراكة فاعلة بين المزارع والباحث والإرشاد الزراعي ورواد الأعمال والقطاع التكنولوجي، بما يضع الاحتياجات الحقيقية للحقل في صدارة أجندة الابتكار، ويدعم بناء قطاع زراعي مصري أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.