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بعد رفع العميد علم فلسطين.. حملات غضب في دولة الاحتلال ودعوات لتشجيع الأرجنتين
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد رفع العميد علم فلسطين.. حملات غضب في دولة الاحتلال ودعوات لتشجيع الأرجنتين

العميد حسام حسن يرفع علم فلسطين
العميد حسام حسن يرفع علم فلسطين
فرناس حفظي

أثار رفع المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، علم فلسطين عقب تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، موجة غضب واسعة داخل الأوساط الإسرائيلية، وصلت إلى حد الدعوة العلنية لتشجيع منتخب الأرجنتين أمام مصر في المواجهة المرتقبة بالبطولة.


وتداولت صفحات وحسابات إسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تحريضية، جاء في إحداها: "من لا يؤيد الأرجنتين في المباراة ضد مصر بعد رفع حسام حسن علم فلسطين يكره إسرائيل ويكره كرة القدم"، في إشارة إلى رفضها لموقف المدير الفني للمنتخب المصري الداعم للقضية الفلسطينية.


ولم يقتصر الهجوم على حسام حسن، بل امتد إلى قائد المنتخب المصري محمد صلاح، حيث أعادت بعض الحسابات الإسرائيلية التذكير بموقفه السابق عندما رفض مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب، معتبرة أن مواقف نجوم الكرة المصرية تعكس دعما مستمرا لفلسطين.


ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر التي تشهدها الساحة الرياضية الإسرائيلية كلما عبّر لاعبون أو مسؤولون عرب عن دعمهم للقضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في ردود فعل جماهيرية وإعلامية غاضبة داخل إسرائيل.


وكان حسام حسن قد رفع علم فلسطين عقب الاحتفال بإنجاز المنتخب المصري في كأس العالم، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا في مصر وعدد من الدول العربية، حيث اعتبره كثيرون رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، بينما أثار انتقادات حادة في وسائل إعلام وحسابات إسرائيلية.


وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين مصر والأرجنتين في دور الـ16، وسط أجواء مشحونة تجاوزت حدود المنافسة الرياضية، بعد أن تحولت مواقف سياسية إلى محور للنقاش والتفاعل الجماهيري على جانبي الصراع.

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