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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ورقة حسام حسن الرابحة.. كيف أصبح محمود صابر بطل اللحظات الحاسمة؟| ناقد يوضح

الناقد أحمد صابر
الناقد أحمد صابر
منار عبد العظيم

أكد الناقد الرياضي أحمد صابر، أن مشاركة اللاعب محمود صابر في المواجهة الحاسمة أمام منتخب أستراليا لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة ثقة كبيرة من المدير الفني حسام حسن، الذي أدار المباراة بخطة مدروسة ساهمت في تحقيق إنجاز تاريخي بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

تأهل تاريخي أشعل فرحة المصريين

وأوضح أحمد صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر حقق إنجازًا كبيرًا بعد تخطي أستراليا والتأهل إلى دور الـ16، مشيرًا إلى أن الاحتفالات لم تقتصر على الجماهير داخل مصر، بل امتدت إلى الجاليات المصرية والعربية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن مشهد الاحتفالات يعكس قيمة الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل لحظة تاريخية أسعدت ملايين المصريين في الداخل والخارج.

محمود صابر نجح في اختبار الثقة

وأشار الناقد الرياضي ، إلى أن محمود صابر نجح في إثبات جدارته خلال الدقائق التي شارك فيها بالمباراة، بعدما تقدم لتنفيذ أول ركلة ترجيح بثقة كبيرة رغم حداثة سنه، ليصبح أصغر لاعب يسدد ركلة جزاء مع منتخب مصر في هذا الموقف الحاسم.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس ثقة الجهاز الفني الكبيرة في إمكانيات اللاعب وقدرته على تحمل المسؤولية في أصعب اللحظات.

حسام حسن لم يعتمد على الحماس فقط

وشدد أحمد صابر ، على أن المدير الفني حسام حسن لم يخض المباراة اعتمادًا على الروح القتالية فقط، وإنما اعتمد على دراسة دقيقة للمنتخب الأسترالي ونقاط قوته وضعفه، وهو ما ظهر بوضوح في إدارة المباراة والاختيارات الفنية التي ساهمت في تحقيق الفوز.

استعداد لمواجهة الأرجنتين

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة، وسط طموحات بمواصلة المشوار وتقديم أداء يليق بالكرة المصرية على الساحة العالمية.

منتخب أستراليا تأهل منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026

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