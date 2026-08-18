خسوف جزئي للقمر في مصر يوم الأربعاء.. تعرف على التفاصيل

تشهد سماء مصر ظاهرة فلكية لافتة يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، تتمثل في خسوف جزئي للقمر بنسبة تغطية تصل إلى نحو 93%، بالتزامن مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1448هـ.

خسوف القمر

واعلن قسم الشمس ومعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، وإشراف رئيس القسم الدكتور محمد صميدة، تفاصيل الظاهرة ومواعيد حدوثها وإمكانية رؤيتها في مصر.

وتحدث ظاهرة كسوف القمر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، بالتزامن مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1448هـ.

يشهد القمر خلال الظاهرة دخول نحو 93% من سطحه في ظل الأرض، فيما يمكن رؤية الخسوف من المناطق التي يظهر فيها القمر وقت حدوثه، وتشمل أمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء من أوروبا وأفريقيا.

تستغرق جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما تستمر مرحلة الخسوف الجزئي لنحو 3 ساعات و18 دقيقة.

وتأتي مواعيد الظاهرة في مصر على النحو التالي:

04:24 فجرًا: يبدأ الخسوف شبه الظلي، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

05:34 فجرًا: يبدأ الخسوف الجزئي الفعلي.

06:29 صباحًا: تشرق الشمس في القاهرة، وهو ما يمثل الحد الأقصى لإمكانية رؤية الظاهرة في سماء العاصمة.

08:52 صباحًا: ينتهي الخسوف الجزئي.

10:02 صباحًا: تنتهي جميع مراحل الخسوف.

وأوضحت الدكتورة منار محمد عبادي، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أن خسوف القمر يحدث طبيعيًا عندما يكون القمر في طور البدر، وتتواجد الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، بحيث تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيدخل القمر في ظل الأرض.

وأكدت أن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة لا تمثل أي خطورة على العين، بخلاف كسوف الشمس الذي يتطلب استخدام وسائل حماية مناسبة للعين عند رصده.

وأشارت إلى أن الظاهرة تحمل أهمية علمية في دراسة وتحديد بدايات الأشهر الهجرية والقمرية، إذ تحدث الخسوفات عند وضع التقابل، أي بالقرب من منتصف الشهر القمري، عندما يتواجد القمر بالقرب من إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة لمداره، فيمر جزء منه داخل ظل الأرض ويظهر مظلمًا خلال فترة الخسوف.