قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
معهد الفلك: مصر تشهد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة تغطية 93% فجر 28 أغسطس
الحكومة تستعرض الجداول الزمنية لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحي بأسوان الخدمة
رئيس نادي قضاة مصر يوجه الشكر لشيخ الأزهر على افتتاح فرع للرواق بمقر النادي
مدبولي يتابع المشروعات التنموية وتقنين الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح
حبس ماجد غراب شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في سب طارق نور والوزيرى ويحى وسراج
الخارجية: هجوم إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا انتهاك صارخ للقانون الدولي
مستشفى الحسين الجامعي: لا حريق بالمبنى.. وما حدث انفجار بطفاية حريق |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خسوف جزئي للقمر في مصر يوم الأربعاء.. تعرف على التفاصيل

خسوف القمر
خسوف القمر
إسلام خالد

تشهد سماء مصر ظاهرة فلكية لافتة يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، تتمثل في خسوف جزئي للقمر بنسبة تغطية تصل إلى نحو 93%، بالتزامن مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1448هـ.

خسوف القمر

واعلن قسم الشمس ومعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، وإشراف رئيس القسم الدكتور محمد صميدة، تفاصيل الظاهرة ومواعيد حدوثها وإمكانية رؤيتها في مصر.

وتحدث ظاهرة كسوف القمر يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، بالتزامن مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1448هـ.

يشهد القمر خلال الظاهرة دخول نحو 93% من سطحه في ظل الأرض، فيما يمكن رؤية الخسوف من المناطق التي يظهر فيها القمر وقت حدوثه، وتشمل أمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء من أوروبا وأفريقيا.

تستغرق جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، نحو 5 ساعات و38 دقيقة، بينما تستمر مرحلة الخسوف الجزئي لنحو 3 ساعات و18 دقيقة.

وتأتي مواعيد الظاهرة في مصر على النحو التالي:

04:24 فجرًا: يبدأ الخسوف شبه الظلي، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

05:34 فجرًا: يبدأ الخسوف الجزئي الفعلي.

06:29 صباحًا: تشرق الشمس في القاهرة، وهو ما يمثل الحد الأقصى لإمكانية رؤية الظاهرة في سماء العاصمة.

08:52 صباحًا: ينتهي الخسوف الجزئي.

10:02 صباحًا: تنتهي جميع مراحل الخسوف.

وأوضحت الدكتورة منار محمد عبادي، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أن خسوف القمر يحدث طبيعيًا عندما يكون القمر في طور البدر، وتتواجد الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، بحيث تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيدخل القمر في ظل الأرض.

وأكدت أن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة لا تمثل أي خطورة على العين، بخلاف كسوف الشمس الذي يتطلب استخدام وسائل حماية مناسبة للعين عند رصده.

وأشارت إلى أن الظاهرة تحمل أهمية علمية في دراسة وتحديد بدايات الأشهر الهجرية والقمرية، إذ تحدث الخسوفات عند وضع التقابل، أي بالقرب من منتصف الشهر القمري، عندما يتواجد القمر بالقرب من إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة لمداره، فيمر جزء منه داخل ظل الأرض ويظهر مظلمًا خلال فترة الخسوف.

خسوف خسوف جزئي للقمر خسوف جزئي للقمر بنسبة 93 سماء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

عموتة

قبل لقاء برشلونة.. عموتة يعقد جلسات مكثفة مع لاعبي الأهلي في إسبانيا

طائرة شاطئية

موزمبيق تحسم مواجهة مثيرة أمام الرأس الأخضر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية

طائرة شاطئية

تونس تتفوق على السنغال في مباراة مثيرة ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد