قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تقديم معارضة على حبسه.. إخلاء سبيل ناصر ماهر بتهمة التعدي على فرد أمن بالتجمع
موكوينا مدرب بيراميدز: واجهت صعوبات فى نادى الوداد المغربي| صور
محامي ناصر ماهر لـ صدى البلد: سنتقدم بمعارضة على الحكم الغيابي لإخلاء سبيل اللاعب
مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا
القبض على ناصر ماهر لاعب بيراميدز لتنفيذ حكم قضائي
صور تذكارية لجهاز بيراميدز الجديد تحت قيادة موكوينا| شاهد
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفض أية إجراءات أحادية
في مؤتمر صحفى.. ممدوح عيد يشكر يوريزيتش وموكوينا: متحمس لتجربة بيراميدز| صور
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم
السعودية تستأنف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز
كوريا الشمالية خزينة سلاح لروسيا.. لافروف: نعمل لإرساء نظام عالمي جديد
حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

أدانت مصر الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، ومخالفةً واضحةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للأراضي السورية، وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تغليب الحلول السياسية وخفض التوتر، وتوفير الظروف المواتية لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على مقدرات الدولة السورية.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة.

جمهورية مصر العربية الغارات الجوية الإسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري محافظة إدلب سوريا ميثاق الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

ترشيحاتنا

المتهمون

ابن أخته.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخص خطف طفل بالقليوبية

المتهم

القبض على شخص ينقب عن الآثار داخل منزل بقنا

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على شخصين تعديا على آخر في الشرقية

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد