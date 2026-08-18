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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل ضربات سوريا بساعات.. إسرائيل تكشف عن تنسيق استخباراتي سري مع واشنطن

سوريا
سوريا
قسم الخارجي

تحدث مسئول إسرائيلي رفيع المستوى عن الضربات في سوريا، والتي نُسبت، إلى إسرائيل، وصرح لقناة فوكس نيوز قائلاً: "تم تبادل معلومات استخباراتية بالغة الحساسية مع الولايات المتحدة مسبقًا، على أعلى مستويات مختلف الأجهزة والهيئات".

وأضاف المسئول الإسرائيلي أن "الرئيس السوري أحمد الشرع يدرك أنه لا يستطيع العمل كما كان يفعل النظام السوري السابق، الذي كان يعتمد على قوات وكيلة".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت 3 مصادر عسكرية سورية، بأن 4 غارات جوية لم يتضح مصدرها استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت المدرج ومستودعات تخزين.

وأفاد أحد المصادر العسكرية وأحد سكان المنطقة المجاورة للقاعدة بعدم وقوع إصابات.

في سياق متصل، جددت القوات الإسرائيلية توغلاتها وانتهاكاتها في الجنوب السوري خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نفذت عمليات اقتحام وتفتيش في عدة قرى بريف محافظة القنيطرة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في عدد من المناطق.

وذكرت تقارير أن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات داهمت منزلاً في قرية جباتا الخشب شمالي القنيطرة يوم الأحد الماضي.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً مؤقتاً في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة، وقامت بتفتيش المارة.

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