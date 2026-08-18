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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنويه هام بشأن إجراءات تسجيل الرغبات لحركة تكليف خريجي كليات التمريض دفعة 2024 (امتياز 2025)

بيان هام
بيان هام
عبدالصمد ماهر

حرصًا من وزارة الصحة والسكان على تيسير إجراءات التسجيل وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المستحقين، وتأكيدًا على حرصها الدائم على معالجة أي عقبات فنية فور حدوثها، تودّ الوزارة إحاطة الخريجين والمتقدمين بما يلي:
 

أولًا: بشأن العطل الفني المؤقت شهد موقع التسجيل الخاص بمركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة عطلًا فنيًا مؤقتًا أثر على إمكانية تسجيل الرغبات لبعض أعضاء المهن الطبية المختلفة والأطباء البشريين المتقدمين لحركة تظلمات النيابات.

وتم التواصل والتنسيق الفوري مع مركز الحساب العلمي، ويجري العمل حاليًا على معالجة العطل وإعادة الموقع إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمد فترة التسجيل المقررة

وتؤكد الإدارة العامة لشؤون التكليف أنه في حال استمرار العطل وتأثيره على إتاحة التسجيل، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمد فترة التسجيل المقررة، بما يضمن إتاحة الفرصة كاملة لجميع المستحقين وعدم تأثر أي منهم بهذا العطل الفني.

ثانيًا: بشأن مد فترة تسجيل رغبات خريجي كليات التمريض دفعة ٢٠٢٤ (امتياز ٢٠٢٥).

استجابةً للطلبات الواردة، وإتاحةً للوقت الكافي لجميع الخريجين لاستكمال تسجيل رغباتهم بصورة دقيقة وكاملة، تقرر مدّ فترة تسجيل الرغبات حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ مساءً، بدلاً من الموعد السابق.

ويأتي هذا القرار بهدف منح الخريجين فرصة أوسع لإدخال رغباتهم بهدوء ودون استعجال، وتخفيف الضغط على الموقع بما يضمن استمرار عمله بكفاءة.
ثالثًا: تنظيم الدخول لضمان تكافؤ الفرص

تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، تقرر تخصيص الفترة اليومية من الساعة ٦:٠٠ مساءً وحتى الساعة ١٢:٠٠ منتصف الليل للسماح بالدخول وتسجيل الرغبات فقط للخريجين الذين لم يسبق لهم تسجيل أي رغبات على الموقع.

وخلال هذه الفترة، سيتم إيقاف إمكانية الدخول بغرض مراجعة الرغبات أو تعديلها بالنسبة لمن أتموا التسجيل مسبقًا، على أن تظل إمكانية المراجعة والتعديل متاحة لهم خارج هذه الفترة ووفقًا للمواعيد الرسمية المعلنة.
رابعًا: تأكيدات هامة
• تؤكد الوزارة للسادة الذين سبق لهم تسجيل رغباتهم وحفظها أن بياناتهم ورغباتهم محفوظة وسارية بالكامل، ولا داعي للقلق أو الدخول المتكرر دون حاجة فعلية.
• يُرجى ممن أتموا التسجيل بنجاح إفساح المجال أمام زملائهم الذين لم يتمكنوا بعد من استكمال رغباتهم.
• يُرجى من جميع الخريجين التأكد من استكمال تسجيل جميع الرغبات المطلوبة، والاحتفاظ بنسخة من ملف الـ PDF الخاص بالرغبات بعد إتمام العملية.
وفي حال مواجهة أي مشكلة تقنية أو استفسار، يمكن التواصل عبر الخط الساخن على الرقم ١٥٥٣٠.
وتتقدم الوزارة بخالص الشكر والتقدير لجميع الخريجين والمتقدمين على تفهمهم وصبرهم، مؤكدةً حرصها التام على تيسير الإجراءات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.
مع خالص تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.
الإدارة العامة لشؤون التكليف قطاع تنمية المهن الطبية وزارة الصحة والسكان.

تسجيل الرغبات خريجي كليات التمريض المهن الطبية الأطباء البشريين تظلمات النيابات

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