شركات النفط الصخري الأمريكي تخفض الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار

يتجه منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية نحو خفض نفقاتهم الاستثمارية والحد من أنشطة الحفر الجديدة، معطين الأولوية لتقليل الديون وزيادة العوائد المباشرة للمساهمين، وذلك رغم الارتفاع الحالي في أسعار الخام العالمية.

ووفقاً للبيانات الأخيرة، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تباطؤاً ملحوظاً في نمو الإنتاج المحلي، حيث من المرتقب أن يرتفع بمقدار 200 ألف برميل يومياً فقط خلال عام 2026.

وتأتي هذه التطورات لتؤكد تحولاً استراتيجياً لدى كبار المنتجين نحو ضبط رأس المال بدلاً من زيادة الأحجام، ما قد يؤدي إلى استقرار أو تراجع أعداد منصات الحفر المضافة خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا التوجه امتداداً لسياسة صارمة تبنتها شركات الطاقة الأمريكية عقب تذبذبات الأسعار في السنوات الأخيرة وضغوط المستثمرين المطالبين بالانضباط المالي؛ حيث تحول التركيز من النمو السريع عبر ضخ استثمارات ضخمة في الآبار الجديدة إلى تحقيق التدفقات النقدية الحرة ودعم توزيعات الأرباح، ما جعل الاستجابة الأمريكية لارتفاع الأسعار العالمية أكثر حذراً مقارنة بالدورات الصعودية السابقة.