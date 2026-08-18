ملك الأردن يؤكد التطلع لتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين في عدة مجالات

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع الصين، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الملك عبد الله، اليوم الثلاثاء، في مدينة شنجهاي الصينية، برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية، لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشار الملك عبد الله إلى جهود تطوير بيئة الأعمال في الأردن خلال السنوات الأخيرة، وموقعه الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب ما تتمتع به من قاعدة من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.

وأعرب الحضور من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، والزراعة، والطيران، عن اهتمامهم في بحث التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن.