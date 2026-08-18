السعودية تستأنف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز

أفادت بيانات الشحن ومصادر تجارية بأن "أرامكو" السعودية استأنفت ‌شحن النفط عبر مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وهناك المزيد من الناقلات في انتظار التحميل.

وعرضت "أرامكو"، أمس الاثنين، على بعض شركات التكرير الآسيوية شحنات من الخام العربي المتوسط والعربي الثقيل للتحميل عن طريق عمليات النقل من ناقلة إلى أخرى قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات هذا الشهر، بحسب رويترز.

وكانت الشركة أوقفت مبيعاتها لأسابيع في أعقاب الهجمات التي استهدفت أسطول ناقلاتها في مضيق ⁠هرمز مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات أولية من "كبلر" أن ست ناقلات عملاقة جدا أخرى قد تحمل النفط ‌السعودي من ⁠داخل المضيق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال متعاملون إن أرامكو السعودية قد تستخدم ناقلات سعودية للعبور عبر هرمز، إلى جانب سفن سينوكور.