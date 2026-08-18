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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة النجمة الأمريكية بيجي ويبر عن عمر يناهز 100 عام

بيجى ويبر
بيجى ويبر
أحمد إبراهيم

رحلت الممثلة الأمريكية بيجي ويبر عن عمر ناهز 100 عام، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تنقلت خلالها بين السينما والدراما والإذاعة، وتعاونت مع عدد من أبرز نجوم وصناع هوليوود، من بينهم أورسون ويلز وألفريد هيتشكوك.

وأكد نجلها روب سينسكي وفاتها يوم السبت 15 أغسطس 2026، داخل دار للمعيشة المستقلة في نابا بولاية كاليفورنيا، موضحا أن الوفاة جاءت لأسباب طبيعية.

أعمال بيجي ويبر 

واشتهرت بيجي ويبر بشكل خاص بمسيرتها الطويلة في الإذاعة، التي بدأتها في سن مبكرة، وشاركت خلالها في آلاف الحلقات والبرامج. كما تعاونت مع جاك ويب في مسلسل Dragnet، وظهرت إلى جانب باسيل راثبون ونايجل بروس في مسلسل The Adventures of Sherlock Holmes.

وفي السينما، شاركت ويبر مع أورسون ويلز في فيلم Macbeth عام 1948، حيث جسدت شخصية ليدي ماكدف، كما ظهرت في فيلم The Wrong Man للمخرج ألفريد هيتشكوك عام 1956.

وامتدت مسيرتها التلفزيونية إلى عدد من الأعمال الشهيرة، من بينها Dragnet وGunsmoke وThe Waltons، كما شاركت بأداء الأصوات في مسلسل الرسوم المتحركة The Smurfs خلال فترة الثمانينيات.

ولم تقتصر إسهامات بيجي ويبر على التمثيل، إذ عملت ايضا كاتبة ومخرجة ومنتجة، وأسست California Artists Radio Theatre، وقدمت من خلالها مئات الأعمال الإذاعية والمسرحية.

وفي عام 2014، أصبحت أول امرأة تحصل على جائزة Norman Corwin Award للتميز في المسرح الصوتي، تقديرا لإسهاماتها الممتدة في هذا المجال، لتترك وراءها مسيرة فنية بارزة جعلتها واحدة من الأسماء المؤثرة في تاريخ الدراما الإذاعية الأمريكية.

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