أخبار التوك شو.. وداعًا لخطوط المحمول المجهولة.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 أغسطس.. اعرف عيار 21 بكام

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5385 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6280 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7170 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50100 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 18 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.27 جنيه

سعر الشراء: 50.13 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.27 جنيه

سعر الشراء: 58.10 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.15 جنيه

سعر الشراء: 67.95 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.39 جنيه

سعر الشراء: 13.35 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

الأرصاد تزف أخبار سارة بشأن حالة الجو لنهاية الأسبوع

تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مع اقترابها من معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة لا يزال يرفع الإحساس بدرجات الحرارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة وحالة البحار خلال الساعات المقبلة.

33 درجة على القاهرة

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد تحسنًا ملحوظًا، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الأبعاد»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 33 درجة مئوية، مشيرة إلى أن القيم الحالية تقترب من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

موعد بدء الدراسة وتفاصيل المصروفات ونظام البكالوريا.. التعليم توضح

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من التفاصيل المهمة التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور، بداية من موعد الدراسة وزيادة عدد أيام العام الدراسي، مرورًا بحقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، وصولًا إلى التعديلات الجديدة في نظام امتحانات البكالوريا وآليات تغيير المسارات الدراسية.

12 سبتمبر.. انطلاق العام الدراسي الجديد

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن زيادة عدد أيام الدراسة لتصل إلى 183 يومًا جاءت بشكل تدريجي، بهدف ضمان الانتهاء من المناهج الدراسية بصورة كاملة، وإتاحة وقت كافٍ أمام الطلاب للمراجعة.



الدواجن تدخل منظومة التموين؟ رئيس الشعبة يوضح الحقيقة

مع استمرار الجهود الرامية إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، برزت مطالب بإدراج الدواجن ضمن السلع التي يمكن توفيرها من خلال منظومة التموين، بما يفتح قناة جديدة لتسويق الإنتاج المحلي ويضمن وصوله إلى مختلف المحافظات.

أكدت شعبة الدواجن أن تطبيق الفكرة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأنها حتى الآن.

إضافة الدواجن إلى بطاقة التموين

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، ضرورة دراسة إمكانية إضافة الدواجن إلى بطاقة التموين، مشيرًا إلى أن الشعبة تواصلت مع وزارة التموين للاستفسار عن الأمر.

وأوضح أن الرد الذي تلقته الشعبة كان أن هذا الملف لم يتم حسمه حتى الآن، مضيفًا: «محصلش ولسه بدري على الملف ده»، في إشارة إلى عدم وجود قرار رسمي بإضافة الدواجن إلى منظومة السلع التموينية.

الحسين عموتة لم يستبعد إمام عاشور.. ومن الوارد إبعاده مؤقتًا لأسباب إدارية.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي إسلام محمد عن هوية حارس مرمى الأهلي في مباراة برشلونة الودية على كأس خوان جامبر، متحدثًا عن موقف إمام عاشور من المشاركة مع الفريق في اللقاء.

وقال إسلام محمد، خلال لقاء مع الإعلاميتين نهاد سمير وحياة قطوف، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «مدرب حراس المرمى الهولندي أبلغ الحسين عموتة أن محمد الشناوي هو الحارس الأول بالنسبة له، فمن الوارد أن نجد الشناوي هو الحارس الأساسي للأهلي أمام برشلونة».

وأردف قائلًا: «عموتة مقتنع جدًا بأحمد سيد زيزو كلاعب في منتصف الملعب، ومن الممكن جدًا أن يشارك في منتصف الملعب بجوار مروان عطية».

وحول موقف إمام عاشور مع الفريق، قال إسلام محمد: «الحسين عموتة لم يستبعد إمام عاشور، وهذا كلام لا أساس له من الصحة، ولكن هناك أمور إدارية لا علاقة لعموتة بها».

وأضاف إسلام: «من الوارد أن يكون قد تم إبلاغ الحسين عموتة بإبعاد إمام عاشور عن المشاركة مؤقتًا إلى حين انتهاء الأزمة الإدارية المتعلقة بتمديد تعاقده مع الفريق».

وتابع قائلًا: «من وجهة نظري الشخصية أن إمام عاشور لا يمثل شخصية الأهلي، وهو أحد أسباب مشاكل أوضة اللبس بالنادي».



سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند 20 قرشًا.. التموين تحسم الجدل

في خطوة تستهدف استمرار استقرار منظومة الخبز المدعم، اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز، في ظل ارتفاع أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج، مع التأكيد على عدم تحميل المواطن أي زيادات جديدة.

وتواصل الوزارة تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز بهدف تطوير آليات السداد والتسويات المالية وتعزيز الرقابة على المنظومة.

سعر رغيف الخبز

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن وزير التموين اعتمد التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن سعر الرغيف للمواطن سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا دون أي زيادة.

وقال فكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو»، عبر «القناة الأولى المصرية»، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز شهدت ارتفاعًا نتيجة زيادة أسعار عدد من مدخلات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية التي يتحملها أصحاب المخابز.



وداعًا لخطوط المحمول المجهولة.. إجراءات صارمة لحماية بيانات المواطنين

في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على سوق الاتصالات وحماية بيانات المواطنين من إساءة الاستخدام، تتجه منظومة الاتصالات إلى تطبيق إجراءات جديدة لضمان تسجيل خطوط المحمول وفقًا للهوية الحقيقية لأصحابها، بالتزامن مع الإقبال المتزايد على خدمة «أرقامي» التي تتيح للمواطنين معرفة الخطوط والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم، مع بدء تطبيق نظام بصمة الوجه لتفعيل الخطوط الجديدة اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن خدمة «أرقامي» المتاحة عبر تطبيق «My NTRA» تتيح للمواطنين معرفة جميع أرقام المحمول والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأسمائهم.

وأوضح أن عدد مستخدمي الخدمة ارتفع إلى 12 مليون مستخدم، من بينهم نحو 5 ملايين مستخدم خلال الأسبوع الماضي فقط، وهو ما يعكس زيادة اهتمام المواطنين بالتحقق من البيانات والخطوط المسجلة بأسمائهم.

قبل حجز العمرة الاقتصادية.. اعرف الزيادة الجديدة في الأسعار ونظام الإعاشة

مع بدء تطبيق المملكة العربية السعودية نظام الإعاشة الجبرية على برامج العمرة الاقتصادية، أصبح المعتمرون أمام تغيير جديد قد يؤثر على تكلفة الرحلة واختياراتهم الغذائية خلال فترة الإقامة، خاصة أن النظام الجديد يشمل الفنادق الاقتصادية حتى تصنيف 3 نجوم، بينما لا يمتد إلى الفنادق ذات تصنيف 4 و5 نجوم.

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق نظام الإعاشة الجبرية اعتبارًا من شهر ربيع، الموافق 14 أغسطس، على برامج العمرة الاقتصادية.