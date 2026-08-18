الأرصاد تزف أخبار سارة بشأن حالة الجو لنهاية الأسبوع

تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مع اقترابها من معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة لا يزال يرفع الإحساس بدرجات الحرارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة وحالة البحار خلال الساعات المقبلة.

33 درجة على القاهرة

الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد تحسنًا ملحوظًا، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الأبعاد»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 33 درجة مئوية، مشيرة إلى أن القيم الحالية تقترب من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

استقرار درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد

وتوقعت المتنبئة الجوية استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على الإحساس بالحرارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة ورياح وفرص ضعيفة للأمطار

الأرصاد

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 متر ومترين، مع رياح شمالية غربية.

البحر الأحمر وخليج السويس

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما خليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، مع رياح شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:





المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 34 36 24

العاصمة الجديدة 34 36 23

6 أكتوبر 35 37 23

بنها 33 35 24

دمنهور 33 36 23

وادي النطرون 34 36 24

كفر الشيخ 33 35 23

بلطيم 31 34 23

المنصورة 33 35 24

الزقازيق 34 36 24

شبين الكوم 33 35 23

طنطا 33 35 23

دمياط 32 36 24

بورسعيد 32 36 25

الإسماعيلية 36 38 24

السويس 36 38 24

العريش 32 36 23

رفح 32 35 23

رأس سدر 36 39 23

نخل 34 36 21

كاترين 31 33 20

الطور 37 39 27

طابا 36 38 26

شرم الشيخ 38 41 29

الغردقة 31 41 29

الإسكندرية 38 34 24

العلمين 30 33 24

مطروح 30 33 25

السلوم 32 35 24

سيوة 35 37 20

رأس غارب 37 40 27

سفاجا 38 41 28

مرسى علم 38 41 29

شلاتين 38 41 27

حلايب 34 37 27

أبو رماد 39 41 26

مرسى حميرة 37 40 27

أبرق 39 40 26

جبل علبة 39 40 26

رأس حدربة 34 38 27

الفيوم 35 37 23

بني سويف 35 37 23

المنيا 36 38 24

أسيوط 37 39 24

سوهاج 38 39 25

قنا 39 40 27

الأقصر 39 40 26

أسوان 40 41 28

الوادي الجديد 39 40 27

أبوسمبل 40 41 28

