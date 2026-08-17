الأرصاد : غدا طقس حار رطب نهارا .. والعظمى 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى متربن والرياح شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 34 36 24
العاصمة الجديدة 34 36 23
6 أكتوبر 35 37 23
بنها 33 35 24
دمنهور 33 36 23
وادي النطرون 34 36 24
كفر الشيخ 33 35 23
بلطيم 31 34 23
المنصورة 33 35 24
الزقازيق 34 36 24
شبين الكوم 33 35 23
طنطا 33 35 23
دمياط 32 36 24
بورسعيد 32 36 25
الإسماعيلية 36 38 24
السويس 36 38 24
العريش 32 36 23
رفح 32 35 23
رأس سدر 36 39 23
نخل 34 36 21
كاترين 31 33 20
الطور 37 39 27
طابا 36 38 26
شرم الشيخ 38 41 29
الغردقة 31 41 29
الإسكندرية 38 34 24
العلمين 30 33 24
مطروح 30 33 25
السلوم 32 35 24
سيوة 35 37 20
رأس غارب 37 40 27
سفاجا 38 41 28
مرسى علم 38 41 29
شلاتين 38 41 27
حلايب 34 37 27
أبو رماد 39 41 26
مرسى حميرة 37 40 27
أبرق 39 40 26
جبل علبة 39 40 26
رأس حدربة 34 38 27
الفيوم 35 37 23
بني سويف 35 37 23
المنيا 36 38 24
أسيوط 37 39 24
سوهاج 38 39 25
قنا 39 40 27
الأقصر 39 40 26
أسوان 40 41 28
الوادي الجديد 39 40 27
أبوسمبل 40 41 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :
المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 32
المدينة المنورة 44 32
الرياض 46 33
المنامة 42 34
أبوظبي 45 34
الدوحة 42 34
الكويت 49 35
دمشق 34 18
بيروت 31 26
عمان 30 18
القدس 29 20
غزة 31 24
بغداد 46 30
مسقط 31 28
صنعاء 31 19
الخرطوم 40 28
طرابلس 34 26
تونس 37 26
الجزائر 33 24
الرباط 28 20
نواكشوط 34 26
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: