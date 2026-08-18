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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. انخفاض طفيف في الحرارة وفرص أمطار خفيفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. انخفاض طفيف في الحرارة وفرص أمطار خفيفة

الطقس
الطقس
يارا أمين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء 18 أغسطس 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار ورطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ستشهد شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا.

كما توجد فرص ضعيفة لظهور السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف أسباب انخفاض درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طبقات الجو العليا ما زالت تتأثر بوجود منخفض جوي غير متعمق بشكل كبير، لكنه يساعد على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة، وهو ما يساهم في انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وأضافت أن سطح الأرض يتأثر أيضًا بامتداد المرتفع الأزوري، الذي يؤدي إلى وجود كتل هوائية أكثر اعتدالًا مقارنة بالكتل التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن هذه العوامل ساهمت في تراجع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى استمرار هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع الجاري، قبل أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع مع بداية الأسبوع المقبل، نتيجة تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح أحيانًا، بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً في بعض المناطق المكشوفة.

كما تنشط الرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.25 و2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

* القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.
* الوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
* السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
* السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 36 درجة.
* شمال الصعيد: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
* جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس الطقس غدًا

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