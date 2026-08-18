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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل حجز العمرة الاقتصادية.. اعرف الزيادة الجديدة في الأسعار ونظام الإعاشة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع بدء تطبيق المملكة العربية السعودية نظام الإعاشة الجبرية على برامج العمرة الاقتصادية، أصبح المعتمرون أمام تغيير جديد قد يؤثر على تكلفة الرحلة واختياراتهم الغذائية خلال فترة الإقامة، خاصة أن النظام الجديد يشمل الفنادق الاقتصادية حتى تصنيف 3 نجوم، بينما لا يمتد إلى الفنادق ذات تصنيف 4 و5 نجوم.

السعودية تبدأ تطبيق الإعاشة الجبرية على العمرة الاقتصادية

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق نظام الإعاشة الجبرية اعتبارًا من شهر ربيع، الموافق 14 أغسطس، على برامج العمرة الاقتصادية.

وقال زعير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن النظام الجديد يطبق على الفنادق ذات التصنيف الاقتصادي حتى 3 نجوم.

وأوضح أن الفنادق المصنفة 4 و5 نجوم لا يشملها القرار، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت تطبيق النظام على 4 دول من بين الدول الأعلى في أعداد المعتمرين، ومن بينها مصر.

زيادة في أسعار برامج العمرة الاقتصادية

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن تطبيق نظام الإعاشة الجبرية أدى بالفعل إلى زيادة أسعار برامج العمرة الاقتصادية.

وأوضح أن الزيادة المتوقعة في تكلفة البرامج تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الراغبين في أداء العمرة، خاصة أن البرامج الاقتصادية تستهدف في الأساس المواطنين الباحثين عن أقل تكلفة ممكنة للرحلة.

ماذا يعني نظام الإعاشة الجبرية للمعتمر؟

وأوضح زعير أن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة أسعار برامج العمرة، وإنما يمتد إلى طبيعة ونوعية الوجبات التي سيتم تقديمها للمعتمرين داخل الفنادق المشمولة بالقرار.

وأشار إلى أن اختلاف الأذواق والاحتياجات الغذائية بين المعتمرين يمثل أحد أبرز التحديات أمام تطبيق النظام، موضحًا أن هناك أشخاصًا يفضلون أنواعًا معينة من الطعام، بينما يتبع آخرون أنظمة غذائية خاصة.

وأضاف أن بعض المعتمرين قد يكونون نباتيين، في حين يحتاج آخرون إلى أطعمة محددة بسبب ظروف صحية أو الإصابة بأمراض مزمنة، ما يجعل توفير وجبات موحدة لجميع النزلاء أمرًا يحتاج إلى مراعاة احتياجات مختلفة.

هل الوجبات تناسب جميع المعتمرين؟

وأكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الإشكالية الرئيسية في النظام الجديد تتمثل في مدى توافق الوجبات التي تقدمها الفنادق مع الاحتياجات الغذائية المختلفة للمعتمرين.

وأوضح أن التجربة لا تزال في بدايتها، ومن المتوقع ظهور مزيد من الملاحظات والتحديات مع استمرار تطبيق القرار خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بجودة الوجبات وتنوعها ومدى ملاءمتها لمختلف الفئات.

قرار مفاجئ يطبق على 4 دول

وأشار زعير إلى أن تطبيق النظام جاء بصورة مفاجئة بالنسبة إلى الدول الأربع المشمولة بالقرار، ومن بينها مصر، موضحًا أن القطاع السياحي لم يحصل، بحسب تصريحاته، على معايير واضحة ومفصلة بشأن آلية التطبيق قبل بدء العمل بالنظام.

وأضاف أن عنصر المفاجأة في القرار زاد من صعوبة التعامل مع التداعيات الجديدة، سواء فيما يتعلق بتكلفة البرامج أو طبيعة الوجبات المقدمة للمعتمرين.

الفنادق المشمولة بالقرار

وبحسب تصريحات عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن نظام الإعاشة الجبرية يطبق على:

الفنادق الاقتصادية حتى 3 نجوم

برامج العمرة الاقتصادية

الدول الأربع التي شملها القرار، ومن بينها مصر

بينما لا يشمل القرار الفنادق ذات التصنيف 4 و5 نجوم وفق ما أوضحه زعير.

ويترقب قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة نتائج تطبيق النظام الجديد، ومدى تأثيره على أسعار برامج العمرة الاقتصادية، إلى جانب تقييم جودة الوجبات ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات المختلفة للمعتمرين.

المملكة العربية السعودية برامج العمرة الاقتصادية الفنادق الاقتصادية

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