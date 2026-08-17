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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 آلاف جنيه زيادة متوقعة.. تأثير الإعاشة الجبرية على أسعار العمرة

العمرة
العمرة
البهى عمرو

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق نظام الإعاشة الجبرية اعتبارًا من شهر ربيع، الموافق 14 أغسطس، على برامج العمرة الاقتصادية.

وقال زعير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» ، إن النظام يطبق على الفنادق ذات التصنيف الاقتصادي حتى 3 نجوم، بينما لا يشمل الفنادق المصنفة 4 و5 نجوم، مشيرًا إلى أن المملكة طبقت القرار على 4 دول من بين الأعلى في أعداد المعتمرين، ومن بينها مصر.

وأضاف أن القرار أدى بالفعل إلى زيادة أسعار برامج العمرة الاقتصادية، قائلًا: «بيرفع أسعار البرامج من 4 لـ 5 آلاف جنيه، دي المشكلة بتاعته».

وتابع: «المشكلة فيه إن الموضوع غير رفع الأسعار، الموضوع بقى الإعاشة نفسها ونوعية الوجبات، في ناس يعني اختلاف أذواقها في الأكل، في ناس نباتية، في ناس بتاخد حاجات معينة، في ناس عندها أمراض مزمنة ممنوعة من أنواع معينة».

وأضاف أن الإشكالية الرئيسية تتمثل في مدى توافق الوجبات المقدمة مع احتياجات المعتمرين، مؤكدًا أن التجربة لا تزال في بدايتها، ومن المتوقع ظهور مزيد من الملاحظات والسلبيات مع استمرار التطبيق.

وتابع: «هي المملكة مادتناش معايير واضحة، يعني هو القرار أصلاً كان مفاجئ خلينا نقول للـ 4 دول، تم تطبيقه بشكل مفاجئ».

العمرة السعودية الإعاشة الجبرية برامج العمرة

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