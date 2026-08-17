الإعاشة ترفع تكلفة العمرة.. 5 آلاف جنيه زيادة وتحذيرات لشركات السياحة

أكد وائل زعير، عضو الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، أن المملكة العربية السعودية قامت بتطبيق 3 وجبات أو وجبتين على الأقل للمعتمرين للحصول على التأشيرة، وينطبق هذا على الفنادق حتى 3 نجوم.

وتابع زعير، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «السعودية فرضت نظام الإعاشة على أعلى أربع دول في أعداد المعتمرين، ومن ضمنهم مصر في المركز الثالث»، متابعًا أن سلبيات هذا الموضوع تكمن في رفع أسعار برامج العمرة، واختلاف أذواق المعتمرين في أنواع الأكل وطرق تقديمه، مما يصعب من تطبيق النظام.

وقال إن عدم التزام شركات السياحة بالنظام القائم يعني عدم الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى وجود مؤشرات الأداء، والتي تعني تقييمًا للوكيل السعودي أو الشركة المصرية، فأي اختلاف أو خلل في التطبيق يؤثر على التقييم، مما يؤدي إلى إيقاف مؤقت للشركة، وقد يستمر إلى الإيقاف التام.

وأضاف: «ممنوع دخول أي معلبات أو طعام سريع التحضير عبر أي منفذ للدخول إلى السعودية، وفيه تفتيش في المطار، والحاجات دي مش هتدخل».