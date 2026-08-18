الدواجن تدخل منظومة التموين؟ رئيس الشعبة يوضح الحقيقة

مع استمرار الجهود الرامية إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، برزت مطالب بإدراج الدواجن ضمن السلع التي يمكن توفيرها من خلال منظومة التموين، بما يفتح قناة جديدة لتسويق الإنتاج المحلي ويضمن وصوله إلى مختلف المحافظات.

أكدت شعبة الدواجن أن تطبيق الفكرة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأنها حتى الآن.

إضافة الدواجن إلى بطاقة التموين

الدواجن

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، ضرورة دراسة إمكانية إضافة الدواجن إلى بطاقة التموين، مشيرًا إلى أن الشعبة تواصلت مع وزارة التموين للاستفسار عن الأمر.

وأوضح أن الرد الذي تلقته الشعبة كان أن هذا الملف لم يتم حسمه حتى الآن، مضيفًا: «محصلش ولسه بدري على الملف ده»، في إشارة إلى عدم وجود قرار رسمي بإضافة الدواجن إلى منظومة السلع التموينية.

الدواجن في منافذ السلع التموينية

الدواجن

من جانبه، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أنه سبق وطالب بإدراج الدواجن ضمن السلع المتاحة في منافذ السلع التموينية.

وأوضح سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من ماسبيرو» عبر «القناة الأولى المصرية»، أن إدراج الدواجن ضمن هذه المنافذ من شأنه توسيع نطاق تسويق الإنتاج المحلي، وضمان وصوله إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تطوير المنافذ لطرح الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن بعض المنافذ لم تكن مجهزة في السابق لعرض وتداول الدواجن، إلا أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير هذه المنافذ وتجهيزها لاستقبال وطرح الدواجن للمواطنين.

وأضاف أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة يستهدف دعم قنوات التوزيع وفتح منافذ جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يسهم في تحسين عملية وصولها إلى المستهلك.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن

وأكد سامح السيد أن مصر تتمتع بالاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة التوزيع هو ضمان وصول الدواجن إلى المواطنين بصورة آمنة، إلى جانب تعزيز قنوات البيع والتوزيع على مستوى الجمهورية.

وتظل فكرة إضافة الدواجن إلى منظومة التموين محل دراسة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات والقرارات الرسمية بشأن إمكانية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.