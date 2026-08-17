برلماني : خط العلمين - موسكو خطوة مهمة لتنشيط السياحة وجذب المزيد من الروس

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن تسيير أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة «إير كايرو» من مطار العلمين الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو، يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع السياحة المصرية، وتعزيز قدرة الساحل الشمالي على جذب المزيد من الحركة السياحية الدولية.

إطلاق خط جوي مباشر بين العلمين وموسكو

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي، إن إطلاق خط جوي مباشر بين العلمين وموسكو يعكس التطور الذي يشهده مطار العلمين الدولي، ويؤكد أهمية استثمار الموقع المتميز للساحل الشمالي وربطه بالأسواق السياحية العالمية، وفي مقدمتها السوق الروسية، التي تعد من الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الرحلات المباشرة تسهم في تسهيل وصول السائحين الروس إلى الساحل الشمالي، وتوفر خيارات أكثر سهولة وراحة أمام المسافرين، بما يعزز فرص زيادة الإقبال على المنطقة، وينعكس إيجابيًا على الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والأنشطة الترفيهية والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي.

وأضاف أحمد عبد المجيد أن انطلاق الرحلة الأولى، التي ضمت 176 راكبًا، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على وجود طلب على الربط الجوي المباشر بين المدن الروسية والساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن نجاح الخط يمكن أن يشجع على التوسع في تشغيل رحلات جديدة وربط العلمين بمزيد من المدن والأسواق الخارجية.

خريطة السياحة المصرية

وأشار إلى أن الساحل الشمالي يشهد تحولًا واضحًا في خريطة السياحة المصرية، ولم يعد مجرد مقصد صيفي محدود، وإنما أصبح يمتلك مقومات سياحية واستثمارية تؤهله لاستقبال الزائرين من مختلف الأسواق الخارجية، والاستفادة من إمكاناته على مدار فترات أطول من العام.

وأكد النائب أن تطوير شبكة الطيران من وإلى مطار العلمين الدولي يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم هذا التحول، من خلال توفير ربط مباشر مع عواصم ومدن رئيسية، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين، ورفع معدلات الإشغال السياحي، ودعم الاستثمارات الفندقية والخدمية بالمنطقة.

وشدد عبد المجيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بقطاعي الطيران والسياحة لجذب المزيد من شركات الطيران الدولية، وفتح خطوط مباشرة جديدة مع الأسواق المستهدفة، بما يوسع قاعدة الحركة السياحية الوافدة إلى الساحل الشمالي ومختلف المقاصد المصرية.

وأكد نائب الإسكندرية أن التوسع في الربط الجوي المباشر بين المدن المصرية والأسواق الخارجية يجب أن يحظى بأولوية ضمن جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة، بما يدعم تدفقات العملة الأجنبية ويعزز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن خط العلمين ـ موسكو يمثل بداية مهمة نحو توسيع شبكة الربط الجوي الدولي لمطار العلمين، وفتح أسواق جديدة أمام الساحل الشمالي، بما يعزز حضوره على خريطة السياحة الدولية ويدعم فرص نمو القطاع السياحي المصري.