219 مليار جنيه تضع طلعت مصطفى في صدارة السوق العقارية .. المجموعة تحافظ على لقب أكبر مطور في مصر

أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 الصادر عن "The Board Consulting" استمرار مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تصدر قائمة أكبر المطورين العقاريين من حيث قيمة المبيعات في السوق المصرية، بعدما سجلت مبيعات إجمالية متعاقد عليها بلغت نحو 219 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 211 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ نحو 4% وفقًا لبيانات التقرير.

وتحافظ مجموعة طلعت مصطفى، وفقًا للتقرير، على موقعها القيادي في السوق العقارية المصرية، بفارق واضح عن أقرب المنافسين، إذ تشير التحليلات الواردة إلى أن المجموعة تواصل تحقيق مبيعات تتجاوز ضعف مستويات أقرب مطوري السوق إليها، بما يعكس استمرار قوة منصتها التطويرية وتنوع محفظة مشروعاتها.

طلعت مصطفى تتصدر سوق العقارات بـ219 مليار جنيه

احتلت مجموعة طلعت مصطفى المركز الأول في قائمة أكبر 10 مطورين من حيث المبيعات خلال النصف الأول من 2026، بإجمالي مبيعات بلغت 219 مليار جنيه، مقابل 211 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، لتسجل نموًا سنويًا قدره 4%.

وتأتي هذه النتائج في وقت شهد فيه السوق العقارية المصرية، وفقًا للتقرير، تباطؤًا نسبيًا في المبيعات الحقيقية عند استبعاد تأثير ارتفاع الأسعار، مع استمرار مرحلة تصحيح يتوقع التقرير امتدادها خلال النصف الثاني من العام.

ورغم هذا التباطؤ، جاءت مجموعة طلعت مصطفى ضمن المطورين الذين تمكنوا من مواصلة النمو، في الوقت الذي عجز فيه عدد من كبار المطورين عن تكرار مستويات مبيعات النصف الأول من 2025.

ويشير التقرير إلى أن قوة أداء المجموعة تأتي في إطار سوق أصبح أكثر انتقائية، مع انتقال قرارات المشترين تدريجيًا من الاعتبارات قصيرة الأجل والشراء السريع إلى قرارات أكثر ارتباطًا بالاستخدام النهائي والعائد طويل الأجل.

"ساوث ميد" أبرز محركات مبيعات المجموعة

كان مشروع "ساوث ميد" أحد أبرز العوامل الداعمة لأداء مجموعة طلعت مصطفى خلال النصف الأول من 2026، حيث تجاوزت مبيعات المشروع 94 مليار جنيه خلال الفترة، وفقًا لتحليل التقرير.

وذكر التقرير أن أداء المشروع كان قويًا بصورة خاصة في الوحدات التي تحمل العلامة التجارية "فور سيزونز"، ويعكس أداء «ساوث ميد» قدرة المجموعة على تحقيق مبيعات قوية في المنتجات العقارية ذات القيمة المرتفعة، بالتزامن مع استمرار الطلب على المشروعات ذات المواقع المتميزة والعلامات التجارية الفندقية العالمية.

"ذا سباين" إضافة جديدة لمحفظة المجموعة

أشار التقرير كذلك إلى مشروع "ذا سباين" باعتباره إضافة رئيسية إلى محفظة مجموعة طلعت مصطفى المتنامية، إذ يستهدف المشروع أن يكون واحدًا من أكبر وأرقى الوجهات التجارية والإدارية في مصر، ويأتي المشروع ضمن توجه المجموعة نحو تنويع محفظتها وعدم الاقتصار على المشروعات السكنية، من خلال تطوير وجهات متكاملة تضم أنشطة تجارية وإدارية وخدمات متنوعة.

9 مليارات جنيه مبيعات دولية

أشار تقرير «The Board Consulting» إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تواصل بناء حضور إقليمي متزايد من خلال مشروعاتها خارج مصر، وسجلت مبيعات المجموعة الدولية نحو 9 مليارات جنيه، مدفوعة بإطلاق مشروع "بنان" في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مشروعي "جود" و"يامال" في سلطنة عمان.

ويضع هذا التوسع مجموعة طلعت مصطفى في موقع متقدم كمطور عقاري مصري يعمل على بناء قاعدة أعمال إقليمية، مع توسيع مصادر المبيعات خارج السوق المحلية.

وأوضح التقرير أن إطلاق "بنان" في السعودية، إلى جانب "جود" و"يامال" في سلطنة عمان، أسهم في تحقيق نحو 9 مليارات جنيه من المبيعات الدولية خلال النصف الأول من 2026، ويعكس ذلك توجه المجموعة إلى الاستفادة من خبراتها في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة خارج مصر، بالتوازي مع استمرار توسعها في السوق المحلية.

تحول رقمي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وSAP

وتطرق التقرير إلى مسار التحول الرقمي داخل مجموعة طلعت مصطفى، مشيرًا إلى تسارع المجموعة نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، تتجه المجموعة إلى تطبيق نظام «RISE with SAP»، بما يتيح دمج القدرات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمعلومات الفورية داخل منظومة الإدارة والتشغيل.

وبحسب التقرير، يستهدف هذا التحول إعادة تعريف الكفاءة التشغيلية وآليات اتخاذ القرار، وتعزيز مرونة المجموعة وقدرتها على إدارة أعمالها بصورة أكثر تكاملًا، بما يتناسب مع توسع حجم محفظتها وتنوع أنشطتها وأسواقها.

طلعت مصطفى تتصدر رغم تباطؤ السوق

وتأتي نتائج المجموعة في سياق سوق عقارية سجلت، بحسب التقرير، إجمالي مبيعات لأكبر 10 مطورين بلغت نحو 670 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 2.9% مقارنة بنحو 651 مليار جنيه في النصف الأول من 2025.

ويقدر التقرير حجم الوحدات المباعة بنحو 39 ألف وحدة خلال النصف الأول من 2026، مع تراجع في أحجام الوحدات مقارنة بالفترة المقارنة، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع أسعار العقارات على القيمة الإجمالية للمبيعات.

وفي هذا السياق، سجلت مجموعة طلعت مصطفى 219 مليار جنيه لتحتفظ بالمركز الأول بين المطورين، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي مبيعات أقرب المطورين إليها 94 مليار جنيه، بما يبرز الفارق الكبير بين المجموعة وبقية كبار اللاعبين في السوق.

أداء المجموعة يعكس قوة العلامة التجارية وتنوع المحفظة

ويبرز التقرير مجموعة من العوامل التي دعمت قدرة مجموعة طلعت مصطفى على الحفاظ على صدارتها، في مقدمتها تنوع محفظة المشروعات، ووجود مشروعات ذات مبيعات مرتفعة في السوق الساحلية، إلى جانب التوسع خارج مصر والاستفادة من العلامات الفندقية العالمية.

كما أن الجمع بين المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والفندقية يمنح المجموعة قاعدة متنوعة من مصادر الإيرادات والمبيعات، وهو ما يدعم قدرتها على التعامل مع التحولات التي يشهدها الطلب العقاري.