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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يحيي حفلاً في جدة موسم 2026 .. شروط الحضور وأسعار التذاكر

تامر عاشور
تامر عاشور
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان تامر عاشور للقاء جمهوره في مدينة جدة، من خلال حفل غنائي جديد يقام يوم الخميس 27 أغسطس الجاري، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2026.

ويقود الحفل المايسترو هاني فرحات، فيما تفتح الأبواب أمام الجمهور في تمام الساعة 8:30 مساءً، على أن يبدأ الحفل في التاسعة والنصف.

ويقدم تامر عاشور خلال الأمسية مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور، من بينها «تيجي نتراهن»، و«قولولوا سماح»، و«هيجيلي موجوع»، و«عشت معاك حكايات»، و«مكملناش»، و«كلموها عني»، و«أيام»، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد«ياه».

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في جدة

جاءت أسعار التذاكر مقسمة إلى 10 فئات، كالتالي:

فئة C Side: 375 ريالًا.

فئة C Center: 425 ريالًا.

فئة B Side: 550 ريالًا.

فئة B Center: 650 ريالًا.

فئة A Side: 750 ريالًا.

فئة A Center: 850 ريالًا.

فئة VIP Wings: 1200 ريال.

فئة VIP: 1300 ريال.

فئة VVIP Wings: 1400 ريال.

فئة VIP Box: 2000 ريال.

شروط حضور حفل تامر عاشور

حددت الجهة المنظمة عددًا من التعليمات الخاصة بحضور الحفل، وجاءت كالتالي:

لا يمكن استرداد قيمة التذكرة أو إعادة بيعها.

يُفضل وصول الجمهور مبكرًا إلى موقع الحفل.

لا يُسمح بدخول المتأخرين، دون استرداد قيمة التذكرة.

يمنع إدخال المأكولات والمشروبات من خارج موقع الفعالية.

يُمنع اصطحاب الحيوانات.

يمنع التدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين.

يمنع استخدام معدات التصوير والتسجيل المتخصصة.

يخضع حاملو التذاكر ومقتنياتهم للتفتيش عند الدخول.

يمنع إدخال المواد المحظورة أو الخطرة.

يجب الالتزام بقواعد الذوق العام والملابس المحتشمة وفق الضوابط المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

لا يُسمح بالعودة إلى موقع الفعالية بعد مغادرته.

يمكن استرداد قيمة التذكرة في حال إلغاء الفعالية أو تأجيلها أو تغيير موعدها من جانب الجهة المنظمة، وفقًا للشروط المعلنة.

يجب شراء تذكرة مستقلة لكل شخص.

يُسمح بالدخول لمن تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر.

تامر عاشور مسرح عبادي الجوهر أرينا فعاليات موسم جدة 2026

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