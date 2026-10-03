ممثل الرئيس الجزائري: أفريقيا قادرة على تحديد أولوياتها بنفسها.. وفجوة التمويل أكبر معضلة تواجه القارة

أكد ممثل الرئيس الجزائري أن أفريقيا قادرة على تحديد أولوياتها بنفسها، مشددًا على أهمية تعزيز قدرة القارة على صياغة رؤيتها التنموية وفقًا لاحتياجاتها وتطلعات شعوبها.

قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية

وقال ممثل الرئيس الجزائري، خلال أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد»، إن انتماء الجزائر لأفريقيا يمثل خيارًا استراتيجيًا ثابتًا، مؤكدًا ضرورة مواصلة دعم العمل الأفريقي المشترك.

بناء نظام دولي أكثر عدلًا

ودعا إلى بناء نظام دولي أكثر عدلًا، مشيرًا إلى أن فجوة التمويل تمثل أكبر معضلة تواجه القارة الأفريقية، بما يستدعي تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية.

كما دعا ممثل الرئيس الجزائري إلى معالجة أكثر عدلًا واستدامة لمسألة مديونية الدول النامية، بما يخفف الأعباء التمويلية ويدعم قدرة هذه الدول على مواصلة تنفيذ خططها التنموية.

تحسين بيئة الأعمال في أفريقيا

وشدد على ضرورة مواصلة تحسين بيئة الأعمال في أفريقيا، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم الاستثمار وتعزيز جهود التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.