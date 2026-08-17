التعليم : تغييرات جوهرية في نظام امتحانات البكالوريا بدءاً من العام الدراسي المقبل

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تغييرات جوهرية في نظام امتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة إنه تم الاستقرار على أن تكون الامتحانات بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، مؤكداً أن الأسئلة المقالية هي القياس الحقيقي لقدرة الطالب على التحصيل والأداء. كما أشار إلى تطبيق نظام "المسارات" التخصصية للطلاب، مما يمنح العملية التعليمية مرونة أكبر وتخصصاً أدق.

وشدد زلطة على أن حضور الطالب للمدرسة وتفاعله داخل الفصل هو أساس العملية التعليمية في النظام الجديد، حيث تم تخصيص 60% من أعمال السنة للتقييمات الأسبوعية، والشهرية، وكراسة الحصة، والواجبات المنزلية، بالإضافة إلى السلوك والمواظبة. وأوضح أن الهدف ليس مجرد رصد درجات للنجاح، بل إصدار تقارير دورية توضح مستوى الطالب ومدى تقدمه الدراسي في كل مادة بشكل مستمر طوال العام.

وفي خطوة لدعم مستقبل الطلاب، أعلن المتحدث باسم الوزارة عن إتاحة الفرصة لطلاب الصف الثالث الثانوي لتغيير مسارهم الدراسي خلال الشهر الأول فقط من العام الدراسي. وأوضح أنه في حال رغب الطالب في تغيير مساره (مثل الانتقال من مسار هندسي إلى مسار آخر)، فإنه يلتزم بدراسة ثلاث مواد تخصصية: مادة من منهج الصف الثاني الثانوي، ومادتين من منهج الصف الثالث الثانوي، وذلك لضمان ملاءمة ميول الطالب مع المواد التي يدرسها.