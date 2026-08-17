فرصة جديدة لطلاب السويس .. خفض درجات القبول بالمدارس الفنية

في خطوة جديدة تستهدف توسيع الفرص التعليمية أمام طلاب محافظة السويس وافق اللواء اركان حرب هاني رشاد محافظ السويس على خفض درجات تنسيق القبول بالمدارس الفنية بمختلف نوعياتها وتخصصاتها بما يتيح لعدد أكبر من الطلاب فرصة الالتحاق بالتعليم الفني

وجاء القرار بحضور ثريا منصور مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس وفي إطار القواعد والضوابط المنظمة لعملية القبول بما يضمن إتاحة الفرص أمام الطلاب وفقًا للمعايير المحددة

خفض درجات القبول بالمدارس الفنية في السويس

ويأتي قرار خفض درجات القبول بالتعليم الفني في السويس ضمن جهود المحافظة لدعم الطلاب وتوفير مسارات تعليمية متعددة تتناسب مع قدراتهم وميولهم خاصة أن التعليم الفني يمثل أحد المسارات المهمة لاكتساب المهارات العملية والفنية

ويمنح القرار الطلاب فرصة أكبر للالتحاق بالتخصصات الفنية المختلفة، والاستفادة من برامج التعليم والتدريب التي تساعدهم على بناء قدراتهم وتأهيلهم بصورة أفضل لمتطلبات سوق العمل

محافظ السويس: التعليم الفني طريق مهم لسوق العمل

وأكد محافظ السويس أن التوسع في فرص الالتحاق بالتعليم الفني يمثل خطوة مهمة للاستفادة من طاقات الطلاب وقدراتهم مع ضرورة تحقيق التكامل بين ما يتلقاه الطالب داخل المدرسة وبين احتياجات سوق العمل

وأشار هانى رشاد أن دعم التعليم الفني يسهم في إعداد أجيال تمتلك المهارات والخبرات اللازمة، بما يمكنها من المشاركة في جهود التنمية وخدمة المجتمع ويفتح أمامها آفاق جديدة للحصول على فرص عمل وبناء مستقبل أفضل

ويأتي القرار ليمنح طلاب السويس الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني فرصة إضافية لاستكمال تعليمهم في التخصصات المناسبة لهم مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للقبول التي تحددها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



