كوشنر : المحادثات الأمريكية مع إيران أفضل من أي وقت مضى

صرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الخاص له، لقناة فوكس نيوز بأن "المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أفضل من أي وقت مضى"، لكن لا توجد اتفاقيات بين الجانبين حتى الآن.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كوشنر: "المحادثات مع إيران أفضل من أي وقت مضى، لكن لا توجد تفاهمات حتى الآن"

وصرح، صهر الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص له، لقناة فوكس نيوز بأن "المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أفضل من أي وقت مضى"، لكن لا توجد اتفاقيات بين الجانبين حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تستطيع زرع بعض الألغام في هرمز لكن الحصار الأمريكي فعال، ونسيطر على مضيق هرمز بالحصار البحري.

وأشار ترامب إلى أن إيران لم تعقد الصفقة التي أراها ضرورية.