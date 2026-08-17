هل يجوز الصلاة جلوسا مع القدرة على القيام؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى السيدات حول حكم صلاة والدتها جالسة رغم قدرتها على القيام، مؤكدًا أن القيام في صلاة الفرض ركن أساسي لا تصح الصلاة بدونه لمن استطاع.

ما حكم الصلاة جالسا رغم القدرة على القيام؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن القيام في الصلاة من أركانها، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لمن يقدر على الوقوف أن يترك هذا الركن ويصلي جالسًا، لأن ترك الركن يبطل الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كانت المريضة أو غير القادرة لا تستطيع القيام، فلا حرج عليها أن تصلي جالسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (رواه البخاري)، مؤكدًا أن الشريعة راعت أحوال الناس وقدراتهم.

وبيَّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحكم يختلف في صلاة النوافل والسنن، حيث يجوز للمسلم أن يصلي جالسًا حتى مع القدرة على القيام، لكن يكون له نصف الأجر، مشيرًا إلى أن الأفضل دائمًا هو الصلاة قائمًا لتحصيل الأجر كاملًا.

ووجَّه أمين الفتوى بدار الإفتاء نصيحة للسائلة ووالدتها بضرورة الحرص على أداء صلاة الفرض قائمًا ما دامت قادرة، لأن ترك القيام مع القدرة يُفقد الصلاة صحتها، بينما في النوافل يُستحب القيام لتحصيل الأجر كاملًا.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المحافظة على أركان الصلاة وأدائها بالشكل الصحيح من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، حتى تكون صلاته مقبولة وتامة الأجر.