سر "الخطوات الصغيرة" في لقاء كوشنر ونتنياهو بشأن نزع سلاح حماس | تفاصيل

قال مسؤول أمريكي إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل اتخاذ "خطوات صغيرة" في غزة لاختبار مدى جدية التزام حماس ببدء نزع السلاح.

وخلال الاجتماع، أبدى نتنياهو شكوكاً عميقة حول التزام حماس بنزع سلاحها، وسأل كوشنر عن سبب لقائه بقادتها في مصر يوم الأحد.

وقال مسؤول أمريكي إن كوشنر أخبر نتنياهو أنه من المهم الاستماع إليهم مباشرةً حول ما إذا كانوا مستعدين للمضي قدماً في عملية نزع السلاح.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن كوشنر قال لنتنياهو: "في آخر لقاء لي ولستيف ويتكوف مع قادة حماس، تم إطلاق سراح جميع الرهائن".

وكان يشير بذلك إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تم احتجازهم في هجمات 7 أكتوبر 2023 العام الماضي.

عُقد الاجتماع الذي استمر أربع ساعات وسط شكوك عميقة من جانب نتنياهو بشأن الخطة الأمريكية لغزة، وقبل انتخابات أكتوبر التي تجعل الأخير مترددًا في تقديم تنازلات كبيرة بشأن هذه القضية الحساسة سياسيًا.

وبينما ساهم الاجتماع في توضيح سوء الفهم، ومعالجة بعض مخاوف نتنياهو، والتوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية المضي قدمًا، فقد بلور أيضًا الخلافات المتبقية، وأوضح مدى صعوبة إحراز تقدم على المدى القريب.

ووصل كوشنر إلى إسرائيل بعد اجتماعات في مصر يوم الأحد مع قادة حماس والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك.

اصطحب كوشنر وفداً إلى اجتماعه مع نتنياهو ضمّ الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وكبار مستشاري مجلس السلام، أرييه لايتستون وليران تانكمان.

أفاد مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الاجتماع بأن المناخ السياسي في إسرائيل قبيل انتخابات أكتوبر قد أثار شكوكاً كبيرة لدى الجانب الإسرائيلي، لا سيما مع هجوم المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو لتقديمه تنازلات في غزة.

وأوضح المسؤول الأمريكي والمصدر الثاني أن جزءاً كبيراً من الاجتماع ركز على شرح خطة مجلس السلام، وتوضيح المفاهيم الخاطئة، ومعالجة مخاوف نتنياهو.

وخلال الاجتماع، عرض نتنياهو على كوشنر استطلاعين للرأي العام أظهر أحدهما أن غالبية الإسرائيليين يعارضون إعادة إعمار غزة قبل تجريد القطاع من السلاح. بينما أظهر الآخر أن معظم الإسرائيليين يرغبون في مواصلة الضربات ضد التهديدات الوشيكة في غزة.

وقال المسؤول الأمريكي إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد التهديدات الوشيكة من حماس.

وشدد على أن خطة مجلس السلام التي اقترحها ترامب تنص على أن تبدأ عملية إعادة الإعمار فقط بعد الانتهاء من عملية تجريد القطاع من السلاح.

وقال كوشنر إن عملية نزع السلاح ستتم على النحو التالي: أولًا، ستسلم حماس أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي بدورها ستسلمها إلى قوة استقرار دولية، وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذه القوة ستدمر الأسلحة.

طلب نتنياهو من رئيسي المخابرات العسكرية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) إطلاع كوشنر وفريقه على انتهاكات حماس.

أثناء اجتماع كوشنر ونتنياهو، صرّح ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه يريد من إسرائيل وقف غاراتها الجوية على غزة.