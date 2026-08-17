الجيش الإسرائيلي: حماس فجّرت عبوة ناسفة وأطلقت النار على قواتنا شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين من حركة حماس فجّروا عبوة ناسفة وأطلقوا النار باتجاه قواته في منطقة «الخط الأصفر» شمال قطاع غزة، خلال ساعات الليل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات، مشيرًا إلى أن الجيش ردّ بشن هجوم على المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

وأضاف المتحدث أن ما حدث يمثل، وفق الرواية الإسرائيلية، «انتهاكًا من جانب حركة حماس»، مؤكدًا أن قوات الجيش في القيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة بموجب الاتفاق، وستواصل عملياتها بدعوى إزالة أي تهديد مباشر.