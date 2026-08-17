نتائج صادمة لاجتماع نتنياهو وكوشنر | استمرار الاغتيالات.. ونزع سلاح حماس قبل إعمار غزة

أفادت القناة الـ12 العبرية يوم الاثنين، بانتهاء اجتماع رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة.

وأوضحت القناةالعبرية أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على أن لا تنفذ عمليات ترميم بقطاع غزة دون تفكيك شامل لسلاح حركة حماس، وأن تكون الخطوة الأولى لتفكيك سلاح غزة هي بتسليمها السلاح.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو وكوشنر اتفقا على احتفاظ جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات، غلى جانب تنفيذ إجراءات صحية بغزة لمنع انتشار الأوبئة.

وفي وقت سابق انضم كوشنر في مكتب نتنياهو إلى المبعوثين الكبار في "مجلس السلام" بشأن غزة، الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يعمل فيه مجلس السلام المدعوم من الولايات المتحدة على المضي قدماً في خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة لتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، والتي أعلنت حركة حماس موافقتها عليها، لكن نتنياهو رفضها علناً، في إصرار منه على أن تنزع الحركة سلاحها بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.