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حماس: دعوة ترمب لإسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: دعوة ترمب لإسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

رحبت حركة حماس، اليوم، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف هجماتها على قطاع غزة، معتبرة أنها تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان نقلته قناة "العربية" السعودية، إنها "ترحب بالتزام ترامب بمسار وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرة إلى أن دعوته لوقف الضربات الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع.

وجددت حماس تأكيدها على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع.
وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات الرامية إلى تثبيت التهدئة وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

وكشف قيادي في الحركة، في تصريحات صحفية سابقة، أن الحركة تنتظر رد الإدارة الأمريكية حول موقف إسرائيل من "اتفاق خارطة الطريق".
وأضاف أن جاريد كوشنر أكد لقيادة الحركة أن إدارة ترامب "ستواصل العمل من أجل إحلال الهدوء والسلام وإعمار غزة".

ترامب: يجب على إسرائيل التوقف عن القصف

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح لشبكة "فوكس نيوز" بأنه "يجب على إسرائيل التوقف عن شن ضربات على قطاع غزة"، وذلك تزامناً مع لقاء مبعوثيه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وكشف ترامب أن واشنطن لديها "عدة قنوات للتواصل مع حماس"، مضيفاً أن الحركة "وافقت على التخلي عن سلاحها".


وتطرق ترامب في المقابلة ذاتها إلى الملف الإيراني، مؤكداً: "لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال.. وسيبقى هدفنا دائماً وأبداً ألا تحصل إيران على سلاح نووي".

وأضاف أن هناك "قناة اتصال سرية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أنه "ليس في عجلة من أمره بشأن إيران"، وأن "إيران ينبغي أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام".
كما شدد على أن "الحصار البحري الأمريكي يواصل إلقاء ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني"، ونفى أن تؤثر انتخابات التجديد النصفي على تفكيره بخصوص طهران.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة في غزة، وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة سكان القطاع.
 

ترامب حماس إسرائيل وقف إطلاق النار

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