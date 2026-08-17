مجلس السلام: نزع سلاح حماس قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة

علّق مصدر في مجلس السلام على الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي المجلس وكبير مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر، قائلاً: "عرضت إسرائيل مخاوفها الأمنية بشكل احترافي، ويتعامل المجلس مع هذا الأمر بجدية بالغة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت .

و أضاف المصدر أن الجميع يتفق على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح حماس بالكامل وإخضاعها لحكمها، ونزع سلاح غزة بالكامل، وبعد ذلك فقط الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وتابع، يمكن القول إن مسار الاجتماع كان إيجابياً، وهناك رغبة مشتركة في منحه فرصة."

