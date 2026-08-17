الهلال الأحمر يدفع بـ70 ألف سلة غذاء لدعم أهالي غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 258، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة أطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة، التي تضمنت: أكثر من 70 ألف سلة غذائية، دقيق، مواد إغاثية، مستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلاً عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.