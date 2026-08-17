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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعدات مصرية ومساعٍ سياسية .. غزة بين الإغاثة وترتيبات المرحلة المقبلة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

في وقت تتواصل فيه الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة، تواصل مصر جهودها لإيصال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين، عبر قوافل الهلال الأحمر المصري المحملة بالغذاء والدقيق والمستلزمات الطبية والأدوية. وفي موازاة المسار الإنساني، تتسارع التحركات السياسية بشأن مستقبل القطاع، مع مباحثات أمريكية إسرائيلية حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، وما يرتبط بها من ترتيبات أمنية وسياسية وإعادة إعمار غزة. وبين شاحنات تنتظر العبور ومساعٍ لإعادة رسم ملامح المرحلة المقبلة، تتقاطع الجهود الإنسانية مع التحركات الدبلوماسية في مشهد يترقب تطورات حاسمة بشأن مستقبل القطاع وسكانه.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.. تفاصيل


قال محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، إن الهلال الأحمر المصري دفع بقافلة «زاد العزة» رقم 58 بعد المئتين باتجاه قطاع غزة، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، بينها أكثر من 70 ألف سلة غذائية والدقيق والمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية.

وأوضح عادل أن القافلة تأتي ضمن الجهود المصرية المتواصلة لإغاثة سكان القطاع، مشيرًا إلى أنه منذ اندلاع الأزمة جرى تفويج أكثر من مليون طن من المساعدات، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري.

وأضاف أن الشاحنات تخضع لإجراءات تفتيش وتدقيق في منفذ كرم أبو سالم، ما يعرقل وصول المزيد من المساعدات، لافتًا إلى استمرار اصطفاف عدد من الشاحنات أمام معبر رفح من الجانب المصري، في انتظار السماح لها بالعبور.

كوشنر يبحث مع نتنياهو اليوم ملف غزة


قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن زيارة جاريد كوشنر إلى إسرائيل تُوصف إسرائيليًا بأنها «زيارة الحسم»، وتحمل ملفات تتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة، وفي مقدمتها بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة الصفراء وإعادة الإعمار وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أبو شمسية أن كوشنر سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة تكنوقراط وبدء مجلس السلام عمله في قطاع غزة، وسط قناعة أمريكية بأن إسرائيل تماطل في تنفيذ المرحلة الثانية.

وأضافت أن واشنطن ستطالب إسرائيل بخفض حدة العمليات العسكرية والاغتيالات في غزة، مشيرة إلى أن لقاء كوشنر بمسؤولين من حركة حماس في القاهرة شهد طرحًا بشأن التخلي عن الحكم لصالح حكومة فلسطينية تكنوقراط، وهو ما يثير تحفظات إسرائيلية.

الأزمة الإنسانية قطاع غزة المساعدات الإغاثية الأشقاء الفلسطينيين الدقيق

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