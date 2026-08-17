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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم تصوير شخص وهو نائم ونشر صورته دون إذنه؟.. أمين الإفتاء يجيب

تصوير شخص وهو نائم
تصوير شخص وهو نائم
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة حول حكم تصوير شخص وهو نائم ونشر صورته دون علمه، مؤكدًا أن هذا الفعل محرم شرعًا ولا يجوز.

حكم تصوير شخص وهو نائم ونشر صورته دون علمه

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذا التصرف يُعد تعديًا صريحًا على خصوصية الإنسان وانتهاكًا لحرمته، وهو ما نهى عنه الشرع الشريف، مشيرًا إلى أن الأصل في الصور الشخصية أنها لا تُلتقط ولا تُنشر إلا بإذن صاحبها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن استغلال الشخص في حال نومه أو غفلته وتصويره ثم نشر صورته، خاصة إذا كان ذلك يعرضه للتنمر أو الإيذاء، يُعد من هتك الستر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن حرمة الإنسان مصونة في كل أحواله.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن من وقع في هذا الفعل فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بحذف الصورة فورًا، وطلب العفو من الشخص الذي تم تصويره دون إذنه، مع العزم على عدم تكرار هذا التصرف مرة أخرى.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن احترام خصوصيات الناس من القيم التي أكد عليها الإسلام، داعيًا إلى الالتزام بالأخلاق والآداب في التعامل مع الآخرين، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

حكم تصوير شخص وهو نائم ونشر صورته دون علمه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء

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