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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
كريم عاطف

كشفت مرسيدس عن التحديثات الجديدة لسيارتها C-Class 2027، التي حصلت على تحسينات في التصميم والتكنولوجيا وأنظمة القيادة، مع الإبقاء على محركات الاحتراق الداخلي إلى جانب الخيارات الهجينة، رغم توسع الشركة في تطوير السيارات الكهربائية.

وتحصل السيارة على ملامح تصميمية مستوحاة من أحدث طرازات مرسيدس، وهو ما دفع الشركة إلى تقديمها باعتبارها "S-Class مصغرة"، وتظهر أبرز التغييرات في الواجهة الأمامية، مع مصابيح جديدة تحمل توقيع النجمة الثلاثية، وإضاءة محدثة حول الشبك، بينما تختلف بعض التفاصيل في النسخة السيدان عن طراز الواجن.

وتواصل C-Class الاعتماد على محركات البنزين والديزل رباعية الأسطوانات، إلى جانب النسخ الهجينة القابلة للشحن، وتتصدر التشكيلة نسخة C300e بقوة تصل إلى 390 حصان، مع إمكانية السير لمسافة تبلغ نحو 114 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فقط، إلى جانب تحديثات تستهدف تحسين استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

وامتدت التعديلات إلى منظومة التعليق، إذ حصلت السيارة على ممتصات صدمات أكثر صلابة لتحسين الثبات وسرعة الاستجابة عند تغيير الاتجاه، مع الحفاظ على مستوى الراحة أثناء القيادة، خصوصا على الطرق السريعة.

أما المقصورة، فلم تشهد تغيير جذري في تصميمها، لكنها تستعيد بعض أدوات التحكم التقليدية استجابة لانتقادات المستخدمين للواجهات اللمسية. وتشمل الإضافات مفتاح فعلي للتحكم في مثبت السرعة وقرص للتحكم في النظام الصوتي.

وتحتفظ السيارة بشاشة العدادات الرقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية قياس 11.9 بوصة، بينما يأتي التغيير التقني الأبرز مع الجيل الرابع من نظام MBUX، الذي يقدم مساعد صوتي أكثر تطور مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي من ChatGPT وGoogle Gemini وMicrosoft Bing AI.

ومن المقرر أن يبدأ سعر مرسيدس C-Class 2027 في أوروبا من 239 ألف ريال سعودي قبل الضرائب، وهو ما يعادل نحو 3.2 مليون جنيه مصري.

مرسيدس C Class 2027 السيارات الكهربائية S CLASS C CLASS

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