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قرار قضائي عاجل ضد صاحب بيست فور يو في انفجار مول أربيلا التجمع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار قضائي عاجل ضد صاحب بيست فور يو في انفجار مول أربيلا التجمع

حادث
حادث
رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس صاحب محل «بيست فور يو» 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في حادث انفجار بمول أربيلا بلازا في التجمع.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثماني منة الله صلاح عبد ربه حجاج، ومدير فرع Best for You، نجل شقيقة البلوجر عمر سكرانو، ضحيتي حادث الانفجار الذي وقع داخل محل Best for You بمول أربيلا بلازا في التجمع، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة.

النيابة تكشف الكواليس 

وكشفت النيابة العامة عن نتائج الفحص المبدئي لحادث حريق مول أربيلا بلازا بالقاهرة الجديدة، والذي أظهر أن الواقعة نجمت عن انفجار أسطوانة معبأة بغاز الهيليوم داخل أحد الحوانيت المخصصة لبيع الهدايا وألعاب الأطفال بالمركز التجاري.

وأسفر الحادث عن العثور على أشلاء ثلاثة متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم حتى الآن، فيما أصيب 15 شخصا نقلوا إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.

ومن جانبها كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث إنفجار إسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضى بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس بالقاهرة وما أسفر عنه من وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين ، كذا نشوب حريق محدود بداخل المحل (قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه)، وحدوث تلفيات بواجهة بعض المحال المجاورة له .

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط مصعد بالمول.


 

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