يوسف يتعرض لإصابات خطيرة بحادث مول التجمع.. وأسرته تطالب بسرعة التدخل الطبي

تعرض الشاب يوسف لإصابات خطيرة إثر حادث مول التجمع، بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من القلق بين أصدقائه وأسرته، الذين سارعوا إلى متابعة حالته الصحية ومحاولة توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

انفجار مول اربيلا

وأوضحت المعلومات المتداولة أن يوسف تعرض لإصابات أدت إلى فقدان عينه وتشوهات شديدة في وجهه وجسده، بينما أشارت إلى أنه كان يعمل في محل ألعاب أطفال وكان يؤدي عمله بشكل طبيعي قبل وقوع الحادث.

وناشدت أسرة يوسف الجهات المختصة بالتدخل العاجل لمتابعة حالته وإنقاذ حياته، مؤكدة أنها أنفقت نحو 50 ألف جنيه خلال اليوم الأول من العلاج، في ظل استمرار احتياجه إلى رعاية طبية متخصصة.