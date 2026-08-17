التعليم تطلق المرحلة الثالثة من تدريبات المعلمين والموجهين استعدادًا لتطبيق البكالوريا

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المتكامل للسادة المعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية والمناهج الدراسية المطورة، ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي تدريبًا تخصصيًا مكثفًا على المحتوى الأكاديمي للمناهج الدراسية لكل مادة، بما يسهم في تعزيز قدرات المعلمين والموجهين على فهم المحتوى الدراسي بصورة متعمقة، والتعرف على أساليب تدريسه وآليات تطبيقه داخل الفصول الدراسية.

وانطلقت التدريبات في مادتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، على أن تواصل الوزارة خلال الأيام المقبلة تنفيذ التدريبات الخاصة بباقي المواد الدراسية تباعًا.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة متكاملة تتكون من خمس مراحل متصلة، يتم تنفيذها على مدار أكثر من شهرين، وتستهدف تدريب وتأهيل السادة المعلمين والموجهين بصورة تدريجية ومتكاملة، بداية من التعريف بفلسفة نظام البكالوريا المصرية والمناهج المطورة، وصولًا إلى التدريب التخصصي والمراجعة الشاملة قبل بدء العام الدراسي.



وقد بدأت المرحلة الأولى بتقديم نظام البكالوريا المصرية بصورة شاملة، والتعريف بأبرز التوجهات العالمية في نظم التعليم الثانوي، إلى جانب التعرف على محتوى الكتاب المدرسي بصورة عامة، والتدريب من خلال تقديم درس نموذجي يوضح آليات التعامل مع المناهج المطورة.

وفي المرحلة الثانية، قام السادة الموجهون والمعلمون بنقل ونشر المعرفة التي حصلوا عليها خلال المرحلة الأولى إلى زملائهم من المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك تحت متابعة الإدارة المركزية للتعليم العام، واعتمدت هذه المرحلة على نظام تدريبي يقوم على مشاركة المعرفة والخبرات، مع المتابعة المستمرة لضمان وصول محتوى التدريب إلى المعلمين في الميدان.

أما المرحلة الثالثة تركز على التدريب التخصصي المكثف على المحتوى الأكاديمي لكل مادة دراسية، بما يضمن امتلاك السادة المعلمين والموجهين المعرفة المتعمقة بالمناهج المطورة، والقدرة على تدريسها وفقًا لفلسفة نظام البكالوريا المصرية.

وتتضمن المرحلة الرابعة قيام السادة الموجهين والمعلمين بنشر المعرفة التي اكتسبوها، وتنفيذ تدريب مكثف لزملائهم في الميدان على المحتوى الدراسي، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج التدريبي ووصول المعرفة والخبرات إلى جميع المعلمين المستهدفين على مستوى الجمهورية.

أما المرحلة الخامسة والأخيرة، فتتضمن تنفيذ تدريبات باستخدام تقنية لفيديو كونفرانس، وذلك في إطار المراجعة الشاملة والتأهيل النهائي للسادة المعلمين والموجهين، بما يضمن جاهزيتهم الكاملة لتطبيق المناهج الدراسية المطورة ونظام البكالوريا المصرية مع بدء العام الدراسي.