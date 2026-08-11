الطب والهندسة.. تنسيق الجامعات الخاصة 2026

تتصدر مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 ونتائج الحدود الدنيا للقبول بالكليات اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الأولى والاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من التنسيق، حيث كشفت المؤشرات الرسمية عن تفاوت واضح في الحدود الدنيا بين الكليات والقطاعات المختلفة، مع انخفاض ملحوظ في الحدود الدنيا لكليات الهندسة مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي استحوذت فيه كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي على أعلى درجات القبول بين طلاب الشعب العلمية بالنظام الحديث.

تنسيق الجامعات الخاصة 2026

الحدود الدنيا للكليات الطبية في تنسيق 2026

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب البشري على النحو التالي. سجل طب المنصورة 309 درجات، وطب الإسكندرية 308.5 درجة، وطب القاهرة 308 درجات، وطب الزقازيق 308 درجات، وطب دمياط 307.5 درجة، وطب طنطا 307 درجات، وطب كفر الشيخ 306.5 درجة، وطب بنها 306 درجات، وطب عين شمس 305.5 درجة، وطب بورسعيد 305 درجات، وطب المنوفية بشبين الكوم 305 درجات.

كما سجل طب العاصمة بحلوان 304.5 درجة، وطب قناة السويس بالإسماعيلية 304.5 درجة، وطب السادات 304.5 درجة، وطب السويس 304 درجات، وطب الفيوم 304 درجات، وطب بني سويف 303.5 درجة، وطب المنيا 303 درجات، وطب سوهاج 303 درجات، وطب العريش 303 درجات، وطب أسيوط 302.5 درجة، وطب قنا 302 درجة، بينما سجل طب الأقصر 301.5 درجة، وطب الوادي الجديد 301.5 درجة، وطب أسوان 301 درجة.

تنسيق كليات طب الأسنان 2026

وفيما يتعلق بكليات طب الأسنان، سجل طب أسنان المنصورة 300.5 درجة، بينما بلغ الحد الأدنى لطب أسنان كفر الشيخ والزقازيق وطنطا والإسكندرية والقاهرة 300 درجة لكل منها.

وسجل طب أسنان عين شمس 299.5 درجة، وطب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 299.5 درجة، وطب وجراحة الفم والأسنان بسوهاج 299.5 درجة، وطب أسنان المنوفية 299.5 درجة، بينما سجل طب أسنان السويس والفيوم وقنا 299 درجة لكل منها.

وبلغ الحد الأدنى لطب أسنان بني سويف 298.7 درجة، في حين سجل طب أسنان أسيوط والمنيا 298.5 درجة لكل منهما.

تنسيق الجامعات الخاصة 2026

تنسيق الصيدلة والعلاج الطبيعي 2026

وشملت الحدود الدنيا لكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي، تسجيل صيدلة المنصورة 298 درجة، وصيدلة سوهاج 297.5 درجة، وعلاج طبيعي كفر الشيخ 297.5 درجة، وعلاج طبيعي بورسعيد 297 درجة، وعلاج طبيعي بنها 297 درجة.

كما سجلت صيدلة طنطا والزقازيق وقناة السويس بالإسماعيلية 297 درجة لكل منها، بينما بلغ الحد الأدنى لصيدلة قنا والمنوفية والقاهرة ودمنهور 296.5 درجة، وكذلك علاج طبيعي القاهرة وصيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ وعلاج طبيعي قناة السويس 296.5 درجة.

وسجل علاج طبيعي قنا 296 درجة، وصيدلة الإسكندرية وبورسعيد وعين شمس وأسيوط 296 درجة، وعلاج طبيعي السويس 296 درجة، بينما بلغ الحد الأدنى لصيدلة مدينة السادات والعاصمة بحلوان وبني سويف وعلاج طبيعي بني سويف 295.5 درجة.

وسجلت صيدلة المنيا 295 درجة، وصيدلة الفيوم 295 درجة، وصيدلة جامعة الوادي الجديد 294.5 درجة.

تنسيق كليات الهندسة 2026

وأظهرت الحدود الدنيا المعلنة لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث انخفاضا واضحا في تنسيق كليات الهندسة مقارنة بالحدود المسجلة في عدد من السنوات السابقة، حيث سجلت هندسة بترول وتعدين السويس 302 درجة، بينما جاءت الحدود الدنيا لباقي كليات الهندسة كالتالي.

سجلت هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 291 درجة، وهندسة المنصورة 290.5 درجة، وهندسة قناة السويس بالإسماعيلية 290 درجة، وهندسة القاهرة 289.5 درجة، وهندسة عين شمس 288.5 درجة، وهندسة دمياط 287.5 درجة، وهندسة الزقازيق 286.5 درجة، وهندسة بورسعيد وطنطا 285 درجة لكل منهما.

وبلغ الحد الأدنى لهندسة الإسكندرية 284.5 درجة، وهندسة كفر الشيخ وبنها بشبرا 284 درجة، وهندسة جامعة دمنهور 283.5 درجة، وهندسة بنها 283 درجة، وهندسة المنوفية بشبين الكوم والعاصمة بحلوان 282.5 درجة لكل منهما.

وسجلت هندسة السويس 282.2 درجة، وهندسة العاصمة بالمطرية 281.5 درجة، وهندسة الفيوم 280.5 درجة، وهندسة بني سويف 279.5 درجة، وهندسة المنيا 278.5 درجة، وهندسة أسوان وقنا 278 درجة لكل منهما، وهندسة سوهاج وأسيوط 277.5 درجة، وهندسة الوادي الجديد 277 درجة، بينما سجلت هندسة الطاقة بأسوان 276.5 درجة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2026

الحد الأدنى وموعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2026

ومن المقرر أن يبدأ طلاب المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارا من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، على أن يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الأحد 16 أغسطس 2026.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية بالنظام الحديث عند 220 درجة بنسبة 68.75 بالمائة، بينما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 64.06 بالمائة.