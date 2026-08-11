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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء في 24 ساعة.. خفض تنسيق الثانوية و«تين الجبيل» يزين موسم الحصاد

المحافظ يعتمد تنسيق الثانوية العام
المحافظ يعتمد تنسيق الثانوية العام
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الأحداث  المهمة، جاء في مقدمتها اعتماد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، إلى جانب بدء موسم حصاد التين الطبيعي بمزارع الجبيل في طور سيناء.

واعتمد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، استجابةً لطلبات عدد من أولياء الأمور وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحرصًا على إتاحة فرص أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وفقًا للكثافات والأماكن الشاغرة بالمدارس.

وتراوحت الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية بين 205 و220 درجة، بواقع 220 درجة في طور سيناء وشرم الشيخ ودهب وأبو زنيمة ورأس سدر، و210 درجات في نويبع وأبو رديس، و205 درجات في سانت كاترين.

كما تحدد الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات في طور سيناء وشرم الشيخ ودهب عند 210 درجات، وذلك وفقًا للأماكن المتاحة والكثافات الطلابية بكل إدارة تعليمية.

وفي سياق آخر، انطلق موسم 

 التين الطبيعي بمزارع وادي الجبيل بمدينة طور سيناء، حيث يبدأ المزارعون أعمال القطف مع الساعات الأولى من الصباح، قبل ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على جودة الثمار ونضارتها.

ويحظى «تين الجبيل» بشهرة بين أهالي طور سيناء، لما يتميز به من مذاق حلو وقوام مميز، فيما يواجه المزارعون عددًا من التحديات خلال الموسم، أبرزها هجوم الطيور، خاصة الغربان، على الثمار الناضجة.

وتجمع مزارع الجبيل بين زراعة التين والزيتون، في مشهد زراعي يعكس طبيعة المنطقة، وسط مطالب بمزيد من الاهتمام بالمحصول من خلال دعم الإرشاد الزراعي، وتحسين أساليب الري، الآفات والطيور، وفتح قنوات تسويقية أفضل، إلى جانب التوسع في التصنيع الغذائي، مثل إنتاج المربى والتين المجفف.

وتبقى مزارع الجبيل خلال موسم الحصاد واحدة من صور الحياة الزراعية المميزة في طور سيناء، حيث تتحول الثمرة السيناوية من محصول موسمي إلى منتج محلي يحمل خصوصية المكان، ويملك فرصًا واعدة للتوسع وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين.

جنوب سيناء موجز اخبار تنسيق تعليم

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