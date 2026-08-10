مصممة أزياء: جائزة الدولة التشجيعية مسؤولية.. وتنسيق ألوان الشخصيات أبرز تحديات «وش في وش»

عبّرت دنيا عبد المعبود الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية عن تصميم الأزياء عن فيلم وش x وش، عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، ومؤكدة أن الجائزة لم تكن مجرد فرحة بالنسبة إليها، وإنما حملت معها شعورًا بالمسؤولية. وقالت إنها لم تكن تتوقع الفوز، لكنها بمجرد معرفتها بالخبر «كنت سعيدة جداً جداً»، موضحة أن الحصول على جائزة من الدولة يجعل صاحبها يشعر بالمسؤولية قبل أن يشعر بالفرحة.

وأضافت في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة "النهار"، أنّ قيمة الجائزة ازدادت بالنسبة إليها بسبب أسماء كبار المبدعين الذين سبق أن حصلوا عليها، قائلة إن «الأساتذة والعمالقة اللي حصلوا على الجائزة دي زي أستاذ نجيب محفوظ وأستاذ طه حسين وأساتذة كبار جداً»، ولذلك شعرت بأنها «ممتنة جداً وسعيدة جداً». وكشفت أنها عرفت بفوزها عندما تواصل معها المسؤولون وأبلغوها بأنها حصلت على الجائزة.

وعن تجربتها في فيلم «وش في وش»، أوضحت أن التحدي الأساسي كان كيفية تثبيت الشخصية من خلال إطلالة واحدة، لأن أحداث الفيلم كلها تدور خلال 24 ساعة، وبالتالي فإن الشخصيات لا تغيّر ملابسها، وهو ما جعل أمامها فرصة واحدة فقط لإظهار ملامح الشخصية من خلال الزي.

وأضافت أن ألوان ملابس الشخصيات كان يجب أن تكون متناسقة، لأن أبطال الفيلم يظهرون طوال الوقت تقريبًا في الإطار نفسه، موضحة أن كل شخصية كان يجب أن تحافظ على ألوانها الخاصة، وفي الوقت نفسه تكون متناسبة مع الشخصية التي بجوارها. وأكدت أن هذا كان أحد أبرز التحديات في تصميم أزياء «وش في وش».

كما كشفت أن حلمها بدخول معهد السينما بدأ منذ سنوات طويلة، رغم عدم وجود أي شخص في عائلتها له علاقة بالمجال الفني، موضحة أنها كانت تحب الرسم والألوان والديكور منذ طفولتها، ثم أحبت الأزياء بعدما درستها في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء.