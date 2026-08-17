سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

توفيت الممثلة الأميركية هايدن بانتير، نجمة مسلسل «Heroes» وأحد أشهر وجوه سلسلة أفلام «Scream»، عن عمر ناهز 36 عامًا، في خبر صادم هز الوسط الفني العالمي، بعدما تأكدت وفاتها يوم الأحد 16 أغسطس 2026 في ولاية ساوث كارولاينا الأميركية.

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

وأعلنت أسرة هايدن بانتير خبر وفاتها، فيما طلب والدها، سكايب بانتير، من الجمهور ووسائل الإعلام احترام خصوصية العائلة خلال هذه الفترة الصعبة.

ما سبب وفاة هايدن بانتير؟

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا

وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن السبب النهائي لوفاة هايدن بانتير، ولا تزال السلطات الأميركية تحقق في ملابسات الوفاة.

ووفقًا لما أعلنته الشرطة، استجاب رجال الشرطة والطوارئ لبلاغ عن امرأة غير مستجيبة داخل منزل في مدينة جرينفيل بولاية ساوث كارولاينا، في نحو الساعة 1:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد، حيث حاولت فرق الإسعاف تقديم المساعدة الطبية، إلا أنه تم إعلان وفاتها في موقع الحادث، في بيان قدمه والدها سكيب بانتير لشبكة ABC News.

وأشارت النتائج الأولية للتحقيق إلى عدم وجود شبهة جنائية أو علامات على وجود اعتداء أو جريمة، لكن التحقيق لم يُغلق، ولا تزال السلطات تعمل على تحديد سبب الوفاة بشكل رسمي.

هل توفيت هايدن بانتير بسبب جرعة زائدة؟

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا

وقد ظهرت خلال الساعات الماضية تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال وجود جرعة زائدة، بعدما ورد في بلاغ الطوارئ أن الحالة كانت تعاني من توقف في القلب، كما ذكرت تقارير أن هناك إشارة إلى احتمال تناول جرعة زائدة.

لكن هذه المعلومات لم تُثبت رسميًا حتى الآن باعتبارها سبب الوفاة، ولذلك لا يمكن الجزم بأن الجرعة الزائدة هي التي أدت إلى وفاة الممثلة.د، وأكدت تقارير حديثة أن التحقيقات لا تزال جارية.

من هي هايدن بانتير؟

ولدت هايدن ليزلي بانتير عام 1989، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ طفولتها، قبل أن تحقق شهرة عالمية واسعة من خلال مسلسل «Heroes»، الذي جسدت فيه شخصية كلير بينيت، الفتاة التي تمتلك قدرات خارقة.

كما حققت نجاحًا لافتًا في مسلسل «Nashville» من خلال شخصية جولييت بارنز، وحصلت عن هذا الدور على ترشيحين لجائزة جولدن جلوب. وشاركت كذلك في أفلام شهيرة، من بينها «Remember the Titans» و«Scream 4» و«Scream VI».

وفي عام 2026، أصدرت بانتير مذكراتها بعنوان «This Is Me: A Reckoning»، التي تحدثت فيها عن جوانب شخصية صعبة في حياتها، من بينها معاناتها بعد ولادة ابنتها وتجاربها مع الاكتئاب بعد الولادة والإدمان.

وفاة مفاجئة في عمر 36 عامًا

جاءت وفاة هايدن بانتير بشكل مفاجئ، خصوصًا أنها كانت لا تزال حاضرة في المجال الفني، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم «Sleepwalker» الصادر عام 2026.

وتركت الممثلة ابنتها كايا، التي أنجبتها من لاعب الملاكمة الأوكراني السابق فلاديمير كليتشكو، إلى جانب والديها وعائلتها.

وأثارت وفاتها موجة من الحزن بين زملائها ومحبي أعمالها، خاصة أن مسيرتها الفنية بدأت في سن صغيرة واستمرت لأكثر من ثلاثة عقود.