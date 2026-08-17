بـ 9 ملايين إسترليني.. كوفنتري سيتي يضم مهاجم نوتنجهام فورست

أعلن نادي كوفنتري سيتي، اليوم الإثنين، عن ضم المهاجم النيجيري تايوو أوونيي من نوتنجهام فورست، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 9 ملايين جنيه إسترليني.

وأمضى أوونيي- البالغ من العمر 29 عامًا- 6 سنوات كلاعب في ليفربول متنقلًا بين عدة أندية على سبيل الإعارة، كما لعب لفترة وجيزة مع يونيون برلين قبل انضمامه إلى فورست عام 2022، وشارك في 90 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فورست، مسجلًا 21 هدفًا.

وأجبرت الإصابة، أوونيي- نتيجة اصطدامه بالقائم- على الخضوع لعملية جراحية في البطن في مايو 2025، حيث تم إدخاله خلالها في غيبوبة اصطناعية.

وعاد إلى الملاعب في يوليو، لكنه تعرض لإصابة في الركبة في نوفمبر أبعدته عن الملاعب لمدة شهر آخر في الموسم الماضي.

تعليق اللاعب

وقال أوونيي في بيان: "أتطلع بشوق للعمل مع زملائي الجدد، فقد رأيت مدى روعتهم الموسم الماضي، بعد صعودهم من دوري الدرجة الأولى".

ويستضيف كوفنتري نظيره أرسنال يوم الجمعة في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 25 عامًا.