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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم كالياري الإيطالي يدخل العناية المركزة

كالياري
كالياري
مجدي سلامة

أعلن نادي كالياري الإيطالي، اليوم الإثنين، دخول مهاجمه يائيل تريبي في العناية المركزة بالمستشفى، دون الإفصاح عن تفاصيل حالته.

وذكرت صحيفة "لونيوني ساردا" أن تريبي تعرض لحادث في مسبح بشمال سردينيا.

وأكد كالياري أن اللاعب - البالغ من العمر 20 عامًا - يتلقى العلاج في مستشفى سانتيسيما أنونزياتا المدني في ساساري.

وجاء في بيان صادر عن النادي: "جميعنا في كالياري كالتشيو نفكر في يائيل وعائلته، كما يطلب النادي احترام خصوصيتهم بشكل كامل، وسيقدم المزيد من التحديثات حال توفرها".

أرقام  يائيل تريبي

يذكر أن تريبي، الذي سجل هدفًا واحدًا في ثماني مباريات خاضها في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، شارك في فوز فريقه على أريتسو بنتيجة 1-0 في كأس إيطاليا يوم الجمعة.

مهاجم كالياري كالياري العناية المركزة

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