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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
أسماء عبد الحفيظ

خطفت جورجينا رودريجيز الأنظار خلال زفافها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما ظهرت بإطلالة تجمع بين البساطة والفخامة، حيث اختارت بدلة حريرية بيضاء من دار Gucci، بينما حملت مجوهراتها جانبًا استثنائيًا من الرفاهية، إذ قدرت تقارير إعلامية قيمة القطع التي ارتدتها بنحو 75 مليون دولار.

وجاء زفاف جورجينا ورونالدو في مراسم مدنية خاصة أقيمت يوم 11 أغسطس 2026 داخل منزلهما في كاسكايس بالبرتغال، بحضور أطفالهما الخمسة، في أجواء عائلية بعيدة عن حفلات الزفاف الضخمة المعتادة لنجوم العالم.

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار 

عقد ألماس يزن 50 قيراطًا

كان أبرز ما لفت الأنظار في إطلالة جورجينا عقد ألماس من مجموعة Garden of Kalahari التابعة لدار Chopard، يتوسطه حجر ألماس بوزن يصل إلى 50 قيراطًا، إلى جانب أقراط وخواتم وسوار من المجموعة نفسها.

وتعود المجموعة إلى حجر ألماس خام نادر بلغ وزنه نحو 342 قيراطًا، قبل أن يخضع لعمليات دقيقة من القطع والصقل لإنتاج مجموعة من المجوهرات الفاخرة التي أصبحت من أبرز قطع دار شوبارد.

وبحسب التقارير المتداولة، فإن القيمة الإجمالية لمجوهرات جورجينا خلال المناسبة قدرت بنحو 75 مليون دولار، وهو الرقم الذي أثار اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الزفاف نفسه اتسم بالخصوصية والبساطة.

جورجينا تختار البساطة في حفل الزفاف

ورغم قيمة المجوهرات الضخمة، لم تعتمد جورجينا على فستان زفاف تقليدي فاخر، بل اختارت بدلة بيضاء من الحرير من Gucci، في إطلالة عكست رغبة الثنائي في جعل المناسبة أكثر خصوصية وأقل استعراضًا.

وكشفت تفاصيل الزفاف أن المراسم أقيمت داخل غرفة المعيشة في منزل العائلة، وهو اختيار وصفته جورجينا بأنه يتناسب مع ما كانت تريده من يومها الخاص، خاصة مع وجود أطفالهما الخمسة فقط خلال المراسم.

أما رونالدو، فظهر ببدلة أنيقة باللون البيج، بينما ارتدى أفراد الأسرة إطلالات متناسقة، في مشهد عائلي حمل طابعًا بسيطًا مقارنة بما كان متوقعًا من زفاف أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

من قصة حب إلى الزواج

وجاء الزواج بعد سنوات من العلاقة بين رونالدو وجورجينا، إذ بدأت قصتهما في عام 2016، قبل أن يعلنا ارتباطهما رسميًا أمام الجمهور. وفي أغسطس 2025، كشفت جورجينا عن خطبتهما، بعد أن تقدم رونالدو لها بخاتم ألماس ضخم قدرت تقارير قيمته بملايين الدولارات.

وفي أغسطس 2026، وبعد نحو عام من إعلان الخطوبة، أصبح الثنائي زوجين رسميًا في مراسم مدنية خاصة في البرتغال، قبل أن يعلنا الخبر بصورة لخاتمي الزواج وتعليق يحمل الحرفين الأولين من اسميهما.

وهكذا، جمعت جورجينا في يوم زفافها بين بساطة مراسم الزواج وفخامة المجوهرات، لتتحول إطلالتها، وخاصة عقد الألماس ذي الـ50 قيراطًا، إلى واحدة من أكثر التفاصيل التي حظيت باهتمام الجمهور والإعلام في زفافها من كريستيانو رونالدو.

جورجينا رونالدو جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار في زفافها مع رونالدو حجر ألماس خام نادر بلغ وزنه نحو 342 و 75 مليون دولار

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في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

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