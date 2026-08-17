اليونان: 3 قتلى في حادث تحطم مروحية بجزيرة سيفنوس

تحطمت مروحية خاصة صغيرة على جزيرة سيفنوس اليونانية في بحر إيجة، مساء اليوم الإثنين؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الثلاثة.

وقالت صحيفة “كاثمنيري” اليونانية، إنه يبدو أن المروحية انفجرت لحظة ارتطامها بالأرض؛ ما أدى إلى اندلاع حريق تكافح فرق الإطفاء المحلية الصغيرة للسيطرة عليه.

ولم تتوفر معلومات فورية عن هويات وجنسيات الراكبين والطيار، وكانت مروحية بيل 206 قد أقلعت للتو من مهبط الطائرات في منطقة ثولوس بالجزيرة، وسقطت في منطقة سكنية، لكن لم تتضرر أي منازل.

ويحاول اثنان من رجال الإطفاء اليونانيين برفقة سيارة إطفاء واحدة، إخماد الحريق، بينما كان رجال الإنقاذ في طريقهم بحراً من جزيرة سيروس.