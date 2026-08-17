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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جهود كبيرة للإخماد الكلي لحرائق اليونان.. وبلجيكا تشتعل

حرائق شديدة في بلجيكا
حرائق شديدة في بلجيكا
محمد على

استطاعت قوات الإطفاء، السيطرة على حريق اندلع في جزيرة سكيروس اليونانية ببحر إيجة.

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد جهود متواصلة لاحتواء النيران التي اجتاحت جزءا من شمال غرب الجزيرة.
بدأت النيران، في منطقة أتسيتسا وسط غابة للصنوبر، قبل أن ينتشر بسرعة في أنحاء واسعة من المنطقة بفعل الرياح القوية.
وخلف الحريق مساحات متضررة غطتها الأدخنة والأشجار المتفحمة، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها لتأمين المنطقة والحيلولة دون تجدد النيران.
وتزامن حريق سكيروس مع اندلاع حريقين، في وقت شبه متزامن، في منطقتي بيريستيريا وسيلينيا بجزيرة سالاميس، بالقرب من أثينا، ما دفع وزارة الوقاية المدنية إلى إصدار أربعة أوامر إخلاء خلال فترة وجيزة.
 

قلق في ألمانيا وطوارئ ببلجيكا

في سياق الحرائق، أمرت السلطات الألمانية بإجراء عملية إخلاء في أجزاء من بلدة مونشاو الحدودية في ولاية نوردراين-فيستفاليا غرب البلاد، بسبب حريق غابات هائل في شرق بلجيكا.


وأعلنت بلدة مونشاو على موقعها الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن الوضع الحالي يستدعي الإخلاء الفوري لعدد من الشوارع.
وطلب من السكان مغادرة المنازل المتضررة على الفور، وتم تجهيز مأوى طوارئ في مدرسة ثانوية بالمنطقة، وطال الإجراء 17 منزلا.
وواصلت فرق الإطفاء مكافحة الحريق الذي أتى على نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي في محمية طبيعية.


وذكر وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين أن فرق الطوارئ تواجه ظروفا صعبة للغاية بسبب الرياح القوية نسبيا ومتغيرة الاتجاه.
وأشار إلى أن الرياح لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، إذ يتغير اتجاهها بزاوية 360 درجة كاملة خلال يوم واحد، مضيفا أن اتجاه انتشار الحريق لا يزال غير متوقع، منوها بأن الحريق في محمية «هاي فينز» الطبيعية واصل انتشاره باتجاه الجنوب - الجنوب الشرقي.

الإطفاء سكيروس اليونانية النيران أتسيتسا الأدخنة والأشجار المتفحمة فيستفاليا بلجيكا وزير الداخلية البلجيكي

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