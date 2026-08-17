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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات بإيبولا إلى 4945 حالة بينها 2325 وفاة في الكونغو الديمقراطية

ارتفاع حصيلة الإصابات بإيبولا إلى 4945 حالة بينها 2325 وفاة في الكونغو الديمقراطية
ارتفاع حصيلة الإصابات بإيبولا إلى 4945 حالة بينها 2325 وفاة في الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا إلى 4945 حالة، بينها 2325 وفاة، متجاوزةً حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي المرض في الفترة من عام 2018 إلى 2020 ليصبح الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وذكر معهد الصحة العامة في الكونغو الديمقراطية في تقريره الأخير أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى 4945 حالة، عقب تسجيل 101 حالة جديدة تم اكتشافها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أوردت شبكة (بلومبرج) الأمريكية.

وأشار معهد الصحة العامة إلى أن نسبة الوفيات بين الحالات المؤكدة بلغت نحو 47 بالمئة، في مؤشر يظهر مدى خطورة التفشي والتحديات التي تواجهها السلطات الصحية في اكتشاف الإصابات وعلاجها مبكرا.

ويعد التفشي الحالي، هو التفشي السابع عشر للإيبولا في الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد عام 1976، الأكبر بالفعل في تاريخ البلاد من حيث عدد حالات الإصابة والتي بلغت رقمًا قياسيًا في أواخر يوليو الماضي.

ويعد التفشي الحالي ثاني أكثر موجات إيبولا فتكًا على مستوى العالم، بعد تفشي غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

السلطات في الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا حصيلة الوفيات تفشي المرض

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