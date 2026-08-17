تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني

شهد القطاع الشرقي من جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا، تزامن مع تحركات لآليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه عدد من البلدات والأحياء.

وفي هذا السياق، سجل تحرك لآليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها، فيما سمعت أصوات إطلاق النار الناجمة عن عمليات التمشيط في عدد من القرى والبلدات المجاورة في القطاع الشرقي، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل بلدة الخيام.

وفي تطور ميداني آخر، أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على منطقة وادي الحجير في اتجاه بلدة القنطرة، وسط استمرار التحليق والتحركات العسكرية في أجواء ومناطق الجنوب.

وفي قضاء بنت جبيل، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الغربي لبلدة حداثا، بالتزامن مع تحرك آليات تابعة للجيش الإسرائيلي داخل البلدة، في ظل استمرار التوتر والتصعيد الميداني في عدد من المناطق الحدودية والداخلية في جنوب لبنان.

يأتي التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق الجنوب اللبناني خروقات واعتداءات إسرائيلية متكررة، وسط استمرار التحركات العسكرية والعمليات الميدانية في عدد من البلدات.